Lola Indigo: "Mi próximo tema será más triste, pero con el que la gente se sentirá identificada"

A Lola Indigo le pilló el Estado de Alarma en Portugal, donde iba a grabar una colaboración con otro artista pero no pudieron hacerlo y la ha tenido que grabar desde su casa en Granada.

Y desde allí se conecta la artista para hablar con Juanma Romero en Europa Home Date.

'4 BESOS', SU NUEVO SINGLE

Mimi nos habla de su nuevo single '4 besos', que ha lanzado junto a Rauw Alejandro y Lalo Ebratt.

"Nos la enseñaron y la iban a mandar para otros artistas, pero probamos grabarla Lalo y yo y nos gustó como quedó. Entonces se la mandamos a Rauw, que le gustó mucho, ¡y se montó!", nos explica.

CUMPLEAÑOS DE CONFINAMIENTO

Como a mucha otra gente, a Mimi le ha pillado su cumpleaños dentro del confinamiento.

"Intentaré conseguir una botella de vino. No se como, porque cómo voy a ir a comprar con el frío que hace y la lluvia que está cayendo", le dice a Juanma cuando le pregunta cómo lo va a celebrar, y añade "Sino me haré una cenita rica y videollamadas con mis amigas, mi equipo, la family...."

Un cumpleaños que no tiene nada que ver con el del año pasado, que montó un gran fiestón en Madrid: "Todos los años lo celebro a las 12. El año pasado recuerdo a Miki, a Famous, estaba Patricio, Alba Reche, mi coreógrafo, amigos de Universal... Alquilé un local en Madrid muy chulo, el Costa. Este año tenia intención de hacer lo mismo pero no pasa nada, cuando todo vuelva a la normalidad lo retomaré".

UNA PETICIÓN PARA SUS SEGUIDORES

También hablamos con Lola Indigo de sus nuevos proyectos. Aunque acaba de lanzar '4 besos', la artista ya tiene en mente su próximo single, una canción que nos asegura que es "más triste pero que la gente se va a sentir muy identificada".

Además, tiene una sorpresa para sus seguidores: Lola Indigo está buscando a una persona que se dedique a hacer vídeos animados para que realice su próximo videoclip.

"Para hacer un vídeo de animación, obviamente remunerado por mi discográfica. Aquí no se piden favores a nadie. Yo que he estado al otro lado como bailarina he visto artistas que se aprovechan de su fama", aclara añadiendo "La exposición no me va a pagar las facturas, no me va a dar de comer", haciendo referencia a la excusa que se utiliza en estos casos para no pagar el trabajo.

De esta manera, Mimi pide que aquellos que conozcan a un profesional de la animación que pueda encajar con su petición, se lo envíen a su correo lolaindigooficial @ gmail.com. ( Juntando los espacios, ¡que no queremos regalar carnaza a los bots!)

Por último, responde a algunas preguntas de sus fans: "¿Cuál es el momento más raro que has tenido con un fan?", "¿Cómo definirías con una canción tu estado en la cuarentena?"

#YOMEQUEDOENCASA

Como lo más importante es que todos nos quedemos en casa para solucionar esta situación cuanto antes, nos explicarán cómo están pasando estos días en casa, qué series ven, qué hacen para pasar el rato, qué libros nos recomienda... ¿Te lo vas a perder?

¡Ve poniendo tu alarma diaria en el móvil a las 17.00h porque estos son los primeros artistas que tendremos con nosotros!

