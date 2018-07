Lorde estrena videoclip para 'Yellow Flicker Beat'

Hoy es el cumpleaños de Lorde y para celebrarlo la artista ha publicado el videoclip promocional de Yellow flicker Beat, tema que forma parte de la banda sonora de la película Los Juegos del hambre: Sinsajo Parte 1 y que se estrenará a nivel mundial el próximo 20 de noviembre.

El clip está dirigido por Emily Kai Bock y en él se puede ver a la artista neozelandesa cantando, bailando y posando con varios vestidos en diversos escenarios. El tema del videoclip está compuesto por las misma Lorde junto a Joel Little y en la producción cuenta con Paul Epworth, ganador del Oscar a la mejor canción por Skyfall.

No será hasta tres días antes del estreno de la película que podamos escuchar toda la banda sonora que ha programado Lorde para ella pero lo que sí que podemos saber es que ha seleccionado temas de artistas como The Chemical Brothers, Chvrches, Kanye West y Bat for Lashes.