Louis Tomlinson se indigna con las entradas de visibilidad reducida y promete devolver el dinero a sus fans

Louis Tomlinson no es partidario de que se vendan entradas de visibilidad reducida. El exmiembro de One Directon lo dejó claro este jueves durante su concierto en Bolonia, primera parada de How Did We Get Here? World Tour en Italia.

El intérprete de Lemonade, que los días 12 y 13 trae su gira internacional a España con conciertos en Barcelona y Madrid, lo manifestó durante el show y se mostró dispuesto a devolver el dinero de la entrada a las personas situadas en esos asientos.

"Solo quiero decir que estas entradas detrás de las pantallas no están bien, no están bien", dijo antes de darles las instrucciones para recibir el pago. "Enviadnos un correo electrónico, os lo reembolsaremos, ¡no deberíamos estar vendiendo esas entradas!", añadió.

El intérprete hizo este comentario antes de compartir con sus fans las sensaciones vividas durante el concierto. "Ha sido un concierto que recordaré, porque a menudo estos grandes conciertos me superan, pero he disfrutado de cada canción excepto las primeras seis porque estaba cagado de miedo, pero aparte de eso, he disfrutado cada segundo. Así que gracias, gracias por todo el cariño", añadió el cantante que actuó frente a 20.000 personas en el Unipol Arena de Bolonia.

"He disfrutado de cada canción excepto las primeras seis porque estaba cagado de miedo"

Este viernes el cantante llega al Unipol Forum de Milán, con capacidad para 15.800 personas, y el domingo 12 de abril aterriza en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que da cabida a 17.900. El lunes 13 actuará en el Movistar Arena de Madrid ante 17.500 fans.