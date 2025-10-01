Louis Tomlinson volverá a España con conciertos en Madrid y Barcelona: cuándo salen las entradas, precios y fechas
Louis Tomlinson regresa con nueva canción, nuevo disco y nueva gira de conciertos. How Did We Get Here? World Tour 2026 pasará por España en 2026 con dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona.
Louis Tomlinson lanzará 'How Did I Get Here?', su tercer álbum de estudio, en enero
¡Louis Tomlinson vuelve a España! El artista británico y ex de One Direction actuará en Madrid y Barcelona con su gira How Did We Get Here? World Tour 2026, que recorrerá ciudades de Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026. Las fechas para nuestro país son:
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 12 de abril de 2026
- Madrid - Movistar Arena - 13 de abril de 2026
Cómo comprar entradas
Tanto para Madrid como Barcelona, habrá dos preventas antes de la venta general de entradas:
- Preventa Live Nation - Santander SMusic. Estará disponible desde el 8 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera abrirá a las 09:45.
- Preventa Registrados LiveNation.es. Comenzará el 9 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera quince minutos antes.
La venta general dará inicio el 10 de octubre a las 10:00, con sala de espera también a las 09:45 a través de Live Nation y Ticketmaster.
Precios
Según Live Nation, los precios para ver a Louis Tomlinson en España van desde los 35 a los 70 euros (sin gastos):
- PL1 GRADA 70 € + 9,50 € gastos
- PL2 GRADA 60 € + 8 € gastos
- PL2 PMR 60 € + 8 € gastos
- PL3 PISTA 50 € + 6,50 € gastos
- PL4 GRADA 45 € + 6 € gastos
- PL4 PMR 45 € + 6 € gastos
- PL5 GRADA 40 € + 5,50 € gastos
- PL6 GRADA 35 € + 4,5 0€ gastos