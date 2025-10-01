Louis Tomlinson volverá a España con conciertos en Madrid y Barcelona: cuándo salen las entradas, precios y fechas

Louis Tomlinson en 2024 | Gina Wetzler / Redferns / Getty Images

¡Louis Tomlinson vuelve a España! El artista británico y ex de One Direction actuará en Madrid y Barcelona con su gira How Did We Get Here? World Tour 2026, que recorrerá ciudades de Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026. Las fechas para nuestro país son:

Barcelona - Palau Sant Jordi - 12 de abril de 2026

Madrid - Movistar Arena - 13 de abril de 2026

Cómo comprar entradas

Tanto para Madrid como Barcelona, habrá dos preventas antes de la venta general de entradas:

Preventa Live Nation - Santander SMusic . Estará disponible desde el 8 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera abrirá a las 09:45.

. Estará disponible desde el 8 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera abrirá a las 09:45. Preventa Registrados LiveNation.es. Comenzará el 9 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera quince minutos antes.

La venta general dará inicio el 10 de octubre a las 10:00, con sala de espera también a las 09:45 a través de Live Nation y Ticketmaster.

Precios

Según Live Nation, los precios para ver a Louis Tomlinson en España van desde los 35 a los 70 euros (sin gastos):