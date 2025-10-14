Louis Tomlinson lanza 'Lemonade', una joya audiovisual refrescante a la par que alucinante
Louis Tomlinson ha sacado a luz el videoclip de Lemonade, con el que vemos al artista en una especie de 'sueño febril' en mitad de una realidad sofocante.
Louis Tomlinson y Zayn Malik de One Direction aparecen en un vídeo fumando un porro de marihuana
Louis Tomlinson volverá a España con conciertos en Madrid y Barcelona: cuándo salen las entradas, precios y fechas
Los fans de Louis Tomlinson 'tenían sed' de nueva música. El mes de octubre comenzó de la forma más emocionante posible su público que por fin tuvo entre manos su nuevo tema Lemonade con el que el cantante allana el terreno para su HowDid I Get Here? , su próximo disco que llegará el 23 de enero.
Con la llegada reciente de Lemonade, Louis Tomlinson tenía otro 'as bajo la manga': su videoclip. Una obra audiovisual con la que su director Emmanuel Adjei plasma un imaginario alucinante con el que de alguna forma, Louis Tomlinson sueña despierto. En el videoclip, vemos al intérprete de Biggerthan me en una especie de sueño febril con el que se cerciora con unos personajes vestidos de amarillo, haciendo un guiño al color amarillo del limón representado en el tema.
Emmanuel Adjei ha trabajado en obras como Black is King de Beyoncé o Dark Ballet de Madonna.
Louis Tomnlinson, de camino hacia su próxima gira
El artista británico llegará al 2026 con una gira con la que presenta una infinidad de fechas entre Europa y Estados Unidos. En ese panel de conciertos, figuran dos conciertos en nuestro país
- Barcelona - Palau Sant Jordi - domingo 12 de abril de 2026
- Madrid - Movistar Arena - lunes 13 de abril de 2026
Unas paradas que se complementan con sus otras 24 fechas por Europa.
- Lun 23 de marzo – Barclays Arena, Hamburgo
- Mié 25 de marzo – Unity Arena, Oslo
- Vie 27 de marzo – Helsinki Halli, Helsinki
- Dom 29 de marzo – Avicii Arena, Estocolmo
- Lun 30 de marzo – KB Hallen, Copenhague
- Mié 1 de abril – Uber Arena, Berlín
- Jue 2 de abril – Lanxess Arena, Colonia
- Sáb 4 de abril – Arena Gliwice, Gliwice
- Dom 5 de abril – O2 Arena, Praga
- Lun 6 de abril – Marx Halle, Viena
- Jue 9 de abril – Unipol Arena, Bolonia
- Vie 10 de abril – UnipolForum, Milán
- Dom 12 de abril – Palau Sant Jordi, Barcelona
- Lun 13 de abril – Movistar Arena, Madrid
- Mié 15 de abril – LDLC Arena, Lyon
- Vie 17 de abril – Olympiahalle, Múnich
- Dom 19 de abril – Lotto Arena, Amberes
- Lun 20 de abril – Ziggo Dome, Ámsterdam
- Mar 21 de abril – Accor Arena, París
- Vie 24 de abril – Co-op Live, Mánchester
- Sáb 25 de abril – Utilita Arena, Birmingham
- Lun 27 de abril – OVO Hydro, Glasgow
- Mar 28 de abril – First Direct Arena, Leeds
- Jue 30 de abril – 3Arena, Dublín
- Sáb 2 de mayo – The Brighton Centre, Brighton
- Dom 3 de mayo – The O2, Londres