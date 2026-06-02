La La Love You anuncia 'El Tour Intergaláctico' con conciertos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos
La La Love You no para. Los madrileños, que este jueves están en Local de Ensayo Europa FM, acaban de lanzar el disco ¿Por qué me miráis así? y ahora presentan las fechas de su nueva gira internacional. El Tour Intergaláctico arranca el próximo otoño y pasará por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ya hay seis conciertos cerrados en España.
La La Love You ya tiene planes para el próximo otoño. La banda madrileña acaba de cerrar LalaTour y ya prepara la gira internacional El Tour Intergaláctico, que arranca en noviembre y que pasará por Europa (España, Francia, UK y Polonia), Latinoamérica y Estados Unidos.
Con su nuevo disco ¿Por qué me miráis así? recién salido del horno, el grupo ha anunciado las primeras fechas de la gira que pretende ir más allá de la experiencia de un concierto convencional. La idea es apostar por una nueva propuesta visual y escénica y llevar al directo la energía, el humor y la personalidad que les caracteriza y que ha convertido al grupo en uno de los fenómenos más reconocibles del pop punk nacional.
La La Love You presentará en directo las canciones de su nuevo disco y hará sonar los grandes himnos que han marcado su carrera.
Su plan es convertir sus conciertos en un espectáculo para cantar, saltar y disfrutar sin filtros reafirmando el carácter festivo, emocional y explosivo que define cada directo de la banda. Las entradas para los primeros conciertos en España —pronto anunciarán más— ya están a la venta.
Las fechas en España de El Tour Intergaláctico
- 16 enero 2027 — Valencia — Sala Auditorio Roig Arena
- 22 enero 2027 — Gijón — Gijón Arena
- 23 enero 2027 — Burgos — Sala Andén 56
- 20 febrero 2027 — Granada — Sala Industrial Copera
- 26 febrero 2027 — Málaga — Sala París 15
- 27 febrero 2027 — Murcia — Sala Mamba
Los otros conciertos de El Tour Intergaláctico de La la Love You
- 4 noviembre 2026 - Puebla (México)
- 5 noviembre 2026 - Querétaro (México)
- 6 noviembre 2026 - Guadalajara (México)
- 7 noviembre 2026 - Monterrey (México)
- 11 noviembre 2026 - Bogotá (Colombia)
- 12 noviembre 2026 - Lima (Perú)
- 13 noviembre 2026 - Santiago (Chile)
- 15 noviembre 2026 - Buenos Aires (Argentina)
- 19 noviembre 2026 - Los Ángeles (EE.UU.)
- 21 noviembre 2026 - Orlando (EE.UU.)
- 28 noviembre 2026 - París (Europa)
- 29 noviembre 2026 - Londres (Europa)
- 5 marzo 2026 - Varsovia (Polonia)