La La Love You anuncia 'El Tour Intergaláctico' con conciertos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos

La La Love You ya tiene planes para el próximo otoño. La banda madrileña acaba de cerrar LalaTour y ya prepara la gira internacional El Tour Intergaláctico, que arranca en noviembre y que pasará por Europa (España, Francia, UK y Polonia), Latinoamérica y Estados Unidos.

Con su nuevo disco ¿Por qué me miráis así? recién salido del horno, el grupo ha anunciado las primeras fechas de la gira que pretende ir más allá de la experiencia de un concierto convencional. La idea es apostar por una nueva propuesta visual y escénica y llevar al directo la energía, el humor y la personalidad que les caracteriza y que ha convertido al grupo en uno de los fenómenos más reconocibles del pop punk nacional.

La La Love You presentará en directo las canciones de su nuevo disco y hará sonar los grandes himnos que han marcado su carrera.

Su plan es convertir sus conciertos en un espectáculo para cantar, saltar y disfrutar sin filtros reafirmando el carácter festivo, emocional y explosivo que define cada directo de la banda. Las entradas para los primeros conciertos en España —pronto anunciarán más— ya están a la venta.

Las fechas en España de El Tour Intergaláctico

16 enero 2027 — Valencia — Sala Auditorio Roig Arena

22 enero 2027 — Gijón — Gijón Arena

23 enero 2027 — Burgos — Sala Andén 56

20 febrero 2027 — Granada — Sala Industrial Copera

26 febrero 2027 — Málaga — Sala París 15

27 febrero 2027 — Murcia — Sala Mamba

Los otros conciertos de El Tour Intergaláctico de La la Love You