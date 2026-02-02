Luis Fonsi improvisa una clase de salsa en un centro comercial de Madrid para presentar 'Cambiaré'

Antes de aterrizar en Cuerpos especiales para presentar Cambiaré, Luis Fonsi se dejó caer este domingo en un centro comercial de Madrid para improvisar una clase de salsa y hacer bailar a todo el mundo su recién lanzada canción.

Quienes decidieron pasar el final del fin de semana en el espacio X-Madrid se vieron sorprendidos por el cantante, que llegó junto a un elenco de bailarines, para interpretar la canción con la que quiere regalar buen rollo y energía positiva a sus seguidores. "No solo de mi país, sino de todo el mundo", decía este lunes a Eva Soriano y Nacho García en el morning de Europa FM.

El cantante, que hizo la presentación oficial de la canción en las Fiestas de la Calle San Sebastián de Puerto Rico junto a Feid, convirtió el centro comercial en una pista de baile y, además de animarse a sacar sus pasos de salsa, también hizo que el público se soltase. Puro sabor tropical en una tarde en la que la lluvia no dejaba de caer en Madrid.

De eso va Cambiaré, como contó Luis Fonsi en Cuerpos especiales. La canción es "full salsa". "Es la primera vez que hago una salsa así. Estoy superemocionado", confesó el cantante feliz de haberse podido arriesgar con una canción que no tiene nada que ver con su música ni con la de Feid. "Lo que me gusta es que hoy en día la gente no tiene miedo a hacer nada... Hace 20 años éramos más cuadriculados, no me puedo salir de mi género porque la gente no me va a creer. Eso fue lo que me animó a hacer algo diferente".

La canción empezó con una guitarra y fue poco a poco mutando hacia la salsa. Al ver esta evolución fue cuando tuvo claro que Feid tenía que entrar en este tema. "En vez de hacer la canción con un artista tropical, lo voy a hacer con un artista urbano", pensó antes de llamar al colombiano. "Él es colombiano y al igual que yo se crio con la salsa. Lo siente natural, lo lleva por dentro. Se sienta honesto aunque no sea lo que está acostumbrado a hacer".