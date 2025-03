Luis Fonsi rebosa energía y entusiasmo con grandes invitados en el Movistar Arena de Madrid

Alegría, talento, entusiasmo, mucha complicidad con su público y una energía algo desmedida. Así se puede resumir el concierto de Luis Fonsi de este 6 de marzo en el Movistar Arena de Madrid.

En la capital arrancó su gira y en ella comienza la recta final del 25 años tour, un especial recorrido por escenarios de todo el mundo para celebrar el cuarto de siglo de música del puertorriqueño, que se dice pronto.

Y como si fuera un amigo de toda la vida, el público ha celebrado cada interpretación de Fonsi a pleno pulmón. Las gradas a rebosar y una pista repleta de sillas siguiendo la costumbre estadounidense han ovacionado a Fonsi cuando ha arrancado con su hit Corazón en la maleta.

En el concierto de casi dos horas el artista ha hecho un recorrido saltándose su propia línea temporal y también ambiental, pues ha pasado de baladas a sus canciones más bailables. Siempre con el denominador común de la emoción pura.

Un concierto para "desconectar"

"Aquí quiero que bailen, que canten, que se desconecten... Aquí no hace frío ni llueve", ha explicado al comenzar el show. Así, ha pasado por canciones como Imagíname sin ti, el primer tema que sonó del artista en las radios españolas.

Una banda ha acompañado a Fonsi en todo momento, quien a veces se unía a la guitarra y otras se arrancaba a bailar como una bachata en Bésame.

Omar Montes, Pablo López y Malú: los invitados

Pese a notables ausencias como la de Laura Pausini en Roma y Rauw Alejandro en Vacío, las sorpresas no se han hecho esperar demasiado y pronto se ha subido al escenario Omar Montes para acompañar a Fonsi al ritmo de Marbella.

Esta ha sido la primera visita de tres. Y es que Pablo López ha enamorado a todo el Movistar arena a la guitarra interpretando Nada es para siempre. Pero la guinda del pastel la ha puesto Malú, que ha mostrado su cariño al puertorriqueño con una actuación a dúo de su canción Ahora tú.

Quizás todo este tumulto de emociones hacia que el artista desprendiera una energía descontrolada, la cual destacaba aún más con los evidentes fallos de sonido a lo largo de todo el concierto: había partes en las que costaba entender a Fonsi al cantar, y otras donde un pitido entorpecía la actuación.

Pero eso no ha sido un problema para que Fonsi pasara de una emoción a otra hasta llegar al amor con canciones como Andalucía, dedicada a su mujer, Águeda López, presente en las primeras filas.

El público ha cantado en todo momento a pleno pulmón en todo momento, incluso en el mush up de Fonsi con temas míticos en inglés como I Wanna Dance With Somebody.

Pero sobre todo la voz de los presentadores ha superado la del cantante en canciones archiconocidas como No me doy por vencido, Calypso, Échame la culpa y, por supuesto, la más esperada por todos: Despacito, con la que Luis Fonsi ha cerrado este concierto tan especial.

Luis Fonsi nos ha regalado autenticidad con todas las imperfecciones del show. Y su sonrisa en todo momento es prueba de que celebra 25 años en la música muy bien llevados.