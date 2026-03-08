La historia detrás de Madonna y su camiseta del Celta

Madonna con una camiseta del Celta | Víctor de las Heras / Real Club Celta de Vigo

Este sábado 7 de marzo, Madonna ha sorprendido a sus seguidores con una respuesta a la campaña del Real Club Celta de Vigo para encontrar la camiseta de fútbol que llevó la artista en 1990. "¡Esta camiseta está colgada en mi armario! ¡¡La estoy llevando y representando a vuestro equipo en espíritu!!", ha comentado la 'Reina del Pop' en X.

Estas palabras de Madonna llegan después de que el Celta comenzase una campaña para encontrar la prenda de ropa. De hecho, el club gallego realizó un homenaje a la artista en el partido del viernes 6 de marzo en el Estadio de Balaídos frente al Real Madrid.

"Un mensaje musical para ti, Madonna", dijo el equipo en sus redes sociales. "La autenticidad y pasión de tu música, con el corazón y la tradición de la nuestra. ¿Nos ayudarías? ¿La tienes?". Tras la respuesta de la estadounidense, el Celta publicó otro mensaje: "Te amamos, Madonna. Gracias por responder y por mantener viva una parte de la historia del Celta. Sempre Madonna. Sempre Celta".

La campaña fue más allá, y el Celta abrió un buzón para recibir cualquier pista sobre el paredero de la camiseta. Incluso publicó una carta abierta escrita por su presidenta, Marián Mouriño, dirigida a la cantante.

El concierto detrás de toda esta historia

La historia detrás de la camiseta está vinculada, por supuesto, con un concierto. El 29 de julio de 1990, el Estadio de Balaídos recibió a Madonna con su gira Blond Ambition World Tour.

Durante el espectáculo, justo antes de cantar Causing a Commotion, la estadounidense se puso la famosa camiseta del Celta con el 5 de Espinosa a la espalda. "Este instante, capturado por el fotógrafo Víctor de las Heras, se convirtió en una imagen icónica de la historia del club y de la ciudad", recuerda el equipo.

Tras mucho buscar y 36 años después, el Celta por fin ha descubierto dónde está la prenda: en manos de la protagonista de toda esta historia, donde la música y el fútbol se dan la mano.