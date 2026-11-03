Madonna, Pedro Pascal, Anne Hathaway... Los famosos internacionales que han elogiado 'La bola negra'

La bola negra de Javier Ambrossi y Javier Calvo está teniendo una proyección internacional única. El filme es ya la película más vista de este 2026 en España, y va camino de ser todo un referente cinematográfico también para la industria del cine americana.

La película se ha convertido en la escogida por la Academia de Cine española para representar a España en los Oscar, pero mientras se cuecen las nominaciones de estos premios, lo que sí ha quedado claro es que el filme protagonizado por Guitarricadelafuente está conquistando a grandes artistas internacionales, que no han dudado en compartirlo a través de redes sociales.

Madonna

Madonna ha sido la última en hacer enloquecer a los directos y los actores de La bola negra al dedicarle a la película un post en Instagram. En un carrusel dedicado a Halloween, la reina del pop añade el poster del filme y expresa junto a él lo que significa para ella esta producción.

"'Solo el misterio nos mantiene vivos. Solo el misterio'. Una cita de Federico García Lorca, el gran dramaturgo asesinado antes de terminar su obra La bola negra ¡Id a ver esta película! La bola negra. Una experiencia transformadora. ¡Bravo, Los Javis! ¡Bravo! ¡Qué inspirador!", comparte Madonna. Una dedicatoria que ha hecho estallar en comentarios a Javier Calvo, Natalia de Molina y Yenesi.

Pedro Pascal

Pedro Pascal fue uno de los primeros rostros internacionales en felicitar a Los Javis por La bola negra. Lo hizo tras ver el filme, con un carrusel en Instagram de fotogramas de la película y de los directores.

"… demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. La Bola Negra. Live. Love y Liberación", escribió junto a las imágenes. El post no pasó desapercibido para Penélope Cruz, Javier Calvo, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Milo Quifes y Carlos González, que agradecieron sus palabras a través de los comentarios de la publicación.

Anne Hathaway

Anne Hathaway ha hablado en varias ocasiones de La bola negra, hasta que finalmente hizo una videollamada con Javier Ambrossi y Javier Calvo para hablar detalladamente de la película. Así lo contaron los Javis en una aparición pública. "Fue un sueño", compartieron sobre este 'cameo' en la vida real.

Glenn Close

Más allá de participar en la película, Glenn Close compartió un vídeo en redes sociales explicándole a sus seguidores la importancia de la película de Los Javis.

La actriz aclamó la película por la experiencia cinematográfica que crea, con un mensaje claro: para sanar un trauma, hay que tener el valor de regresar al momento y al lugar en los que sucedió. Asimismo, la intérprete asegura que es una película imprescindible y recomienda verla en los cines.