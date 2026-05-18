Madonna revela todas las canciones de su disco 'Confessions II': tracklist completo

Hace apenas unos días, Madonna reveló el tracklist de Confessions II en carteles callejeros, pero tan solo eran 12 canciones, y en su web hay una versión deluxe que contiene un total de 16 temas.

Ahora, hemos podido saber el título de esas canciones extra gracias a la plataforma Spotify, en la cual han añadido un vídeo que solo aparece cuando escuchas algunas canciones de Confessions on the Dance Floor.

Concretamente, se tratan de Hung Up, Sorry y Jump, las tres que ya contaban con vídeo musical. De esta forma, la lista de 16 canciones ha sido completada con estas 4 incorporaciones:

Love Sensation

Betrayal

The Test

L.E.S. Girls

Sin embargo, por más que sepamos los títulos, aún tendremos que esperar hasta el 3 de julio para escuchar todas las canciones, pues únicamente han sido publicadas I Feel So Free y Bring Your Love, su colaboración con Sabrina Carpenter.

Todas las canciones de 'Confessions II'