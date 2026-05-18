Madonna revela todas las canciones de su disco 'Confessions II': tracklist completo
El nuevo disco de Madonna verá la luz el 3 de julio y contará con 12 canciones en la versión estándar y 16 en la versión deluxe.
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Hace apenas unos días, Madonna reveló el tracklist de Confessions II en carteles callejeros, pero tan solo eran 12 canciones, y en su web hay una versión deluxe que contiene un total de 16 temas.
Ahora, hemos podido saber el título de esas canciones extra gracias a la plataforma Spotify, en la cual han añadido un vídeo que solo aparece cuando escuchas algunas canciones de Confessions on the Dance Floor.
Concretamente, se tratan de Hung Up, Sorry y Jump, las tres que ya contaban con vídeo musical. De esta forma, la lista de 16 canciones ha sido completada con estas 4 incorporaciones:
- Love Sensation
- Betrayal
- The Test
- L.E.S. Girls
Sin embargo, por más que sepamos los títulos, aún tendremos que esperar hasta el 3 de julio para escuchar todas las canciones, pues únicamente han sido publicadas I Feel So Free y Bring Your Love, su colaboración con Sabrina Carpenter.
Todas las canciones de 'Confessions II'
- 1. I Feel So Free
- 2. Good For The Soul
- 3. One Step Away
- 4. Bring Your Love
- 5. Danceteria
- 6. Read My Lips
- 7. Everything
- 8. Love Sensation
- 9. Love Without Words
- 10. Bizarre
- 11. School
- 12. Fragile
- 13. My Sins Are My Savior
- 14. Betrayal
- 15. The Test
- 16. L.E.S. Girl