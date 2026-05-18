4 nuevos temas

Madonna revela todas las canciones de su disco 'Confessions II': tracklist completo

El nuevo disco de Madonna verá la luz el 3 de julio y contará con 12 canciones en la versión estándar y 16 en la versión deluxe.

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Madonna en la portada de 'Confessions II'
Madonna en la portada de 'Confessions II' | Madonna

Europa FM

Madrid18/05/2026 18:30

Hace apenas unos días, Madonna reveló el tracklist de Confessions II en carteles callejeros, pero tan solo eran 12 canciones, y en su web hay una versión deluxe que contiene un total de 16 temas.

Ahora, hemos podido saber el título de esas canciones extra gracias a la plataforma Spotify, en la cual han añadido un vídeo que solo aparece cuando escuchas algunas canciones de Confessions on the Dance Floor.

Concretamente, se tratan de Hung Up, Sorry y Jump, las tres que ya contaban con vídeo musical. De esta forma, la lista de 16 canciones ha sido completada con estas 4 incorporaciones:

  • Love Sensation
  • Betrayal
  • The Test
  • L.E.S. Girls

Sin embargo, por más que sepamos los títulos, aún tendremos que esperar hasta el 3 de julio para escuchar todas las canciones, pues únicamente han sido publicadas I Feel So Free y Bring Your Love, su colaboración con Sabrina Carpenter.

Todas las canciones de 'Confessions II'

  • 1. I Feel So Free
  • 2. Good For The Soul
  • 3. One Step Away
  • 4. Bring Your Love
  • 5. Danceteria
  • 6. Read My Lips
  • 7. Everything
  • 8. Love Sensation
  • 9. Love Without Words
  • 10. Bizarre
  • 11. School
  • 12. Fragile
  • 13. My Sins Are My Savior
  • 14. Betrayal
  • 15. The Test
  • 16. L.E.S. Girl