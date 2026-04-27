Madonna y Sabrina Carpenter anuncian su nueva canción 'Bring Your Love'
Las cantantes ya habían interpretado este tema en directo cuando Madonna apareció por sorpresa en el Coachella durante el espectáculo de Sabrina Carpenter.
Después de que Sabrina Carpenter invitase a Madonna para actuar en el escenario del Coachella, las cantantes han anunciado una colaboración bajo el nombre Bring Your Love.
Las artistas ya cantaron este nuevo tema en el escenario de California, pero por aquel entonces se desconocía si se estrenaría pronto.
Ahora, sabemos que el tema se estrenará este 30 de abril a las 3.00 pm PST, es decir, el 1 de mayo a las 00.00 hora española.
Bring Your Love formará parte del esperado disco Confessions II de Madonna, del cual por ahora solo hemos podido escuchar oficialmente I Feel So Free y sabemos que verá la luz el 3 de julio.
Letra de 'Bring Your Love' en Coachella
[Intro: Madonna & Sabrina Carpenter]
Disgrace (Bring your love, bring your love, bring your love)
Confession (Bring your love, bring your love, bring your love)
Why I'm late at night (Bring your love, bring your love, bring your love)
A drink (Bring your love, bring your love, bring your love)
Sabrina (Bring your love, bring your love, bring your love)
Madonna (Ha-ha-ha; Bring your love, bring your love, bring your love)
I got something I want to talk about
[Verse 1: Madonna & Sabrina Carpenter]
Don't comment on my ideas
I don't want your judgment or your expectations
Don't wind me up like a toy
Your vision of me is a killer of joy
[Pre-Chorus: Madonna, Sabrina Carpenter & Both]
I know where the bodies are buried (Bodies are buried)
Don't try to shut me out (Shut me out)
Don't try to distract me with numbers
I did it all for love
Bring me Sabrina, you've got something to say about it?
[Chorus: Both & Madonna]
Bring your love 'cause you cannot shake me
Bring your love (Bring it) 'cause you'll never break me
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot take me down
[Verse 2: Madonna & Sabrina Carpenter]
Don't wanna compromise (Ask yourself this)
I made the sacrifice (Be as you are and wanna be)
I always pay the price (Is it for you or is it for them?)
And now I don't wanna, don't wanna
I have a confession
[Bridge: Madonna, Sabrina Carpenter & Both]
I, I-I, I-I-I
I did it all, I did it all
I did it all for love for love (Bring your love, bring your love, bring your love)
[Pre-Chorus: Madonna]
Bring me Sabrina, you've got something to say about it?
[Chorus: Both & Madonna]
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot shake me (Bring your love, bring your love, bring your love)
Bring your love (Bring it) 'cause you'll never break me (Bring your love, bring your love, bring your love)
Bring your love (Bring it) 'cause you cannot take me down (Bring your love, bring your love, bring your love)
[Outro: Madonna & Sabrina Carpenter]
(Bring your love, bring your love, bring your love)
Bring it (Bring your love, bring your love, bring your love)
Everybody wants something to talk about (Bring your love, bring your love, bring your love)
I got something you wanna say about it (Bring your love, bring your love, bring your love; Want it)
Madonna (Want it)
I got something I wanna talk about (Want it)
Sabrina (Want it)
Sabrina, I got something I wanna say about it (I got something I wanna talk about)
Tell us, Madonna