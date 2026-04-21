Madonna denuncia el robo de sus outfits de 'Confessions' en Coachella y ofrece una recompensa por su devolución

Madonna hizo historia junto a Sabrina Carpenter en Coachella 2026. La veterana cantó con la nueva diva del pop sobre el escenario más grande del mundo, y juntas interpretaron temas como Like A Player y el nuevo single de la Reina del Pop, I feel so free.

Madonna ha celebrado a través de redes sociales lo bien que lo pasó en el festival: "Sigo en una nube desde la noche del viernes en Coachella. Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. Llevar Confessions II de vuelta a donde empezó fue una gran emoción".

No obstante, la artista vivió una tragedia en el festival, que ha compartido con sus seguidores: "Este momento de cierre de ciclo se sintió diferente hasta que descubrí que las piezas vintage que usé desaparecieron: mi vestuario, que provenía de mis archivos personales —chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas—. Estas no son solo ropa, son parte de mi historia".

"Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", añade Madonna. La artista ha hecho una petición para recuperar las prendas de ropa: "Espero y rezo para que alguna alma bondadosa encuentre estos artículos y se comunique con mi equipo".

"Ofrezco una recompensa por su devolución segura", ha añadido la artista, agradeciendo cualquier colaboración.