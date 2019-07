Mala Rodríguez estrena 'Aguante', un himno de liberación para las mujeres

Mala Rodríguez, la española que ha traspasado las barreras musicales, convirtiéndose en un icono del poder femenino, desde su primera presentación en el escenario hace más de 20 años, lanza un nuevo sencillo. titulado 'Aguante'.

Como la mayoría de los temas que ha producido a lo largo de su exitosa carrera, que hablan sobre el empoderamiento femenino, esta nueva canción es un tributo a las mujeres que están aburridas de esperar a recibir lo que se merecen y no quieren aguantar nada de nadie. Al contrario, están dispuestas a luchar por obtener lo que quieren.

Así como indica la letra de la canción, "me dice que aguante, y no me da la gana, yo vine a llevármelo todo por delante", el vídeo transmite esa actitud determinada, perseverante y sensata de una mujer que sabe exactamente lo que quiere y no está dispuesta a sacrificarlo.

El tema fue escrito por Mala Rodríguez, Julio Mejia, Matthew Toth y Franklin Rodríguez, y el vídeo fue dirigido por Veneno.

Mala Rodríguez ha sido una pionera no solo del género urbano latino si no también para las artistas femeninas de la industria. Fue la primera y la única ganadora del premio al Latin GRAMMY para Mejor Álbum Urbano (Bruja) y Mejor Canción Urbana (No Pidas Perdón), y su estrella nunca ha brillado tan fuerte como ahora.

Este último sencillo demuestra su indudable talento al lograr combinar letras empoderadas y melodías contagiosas para impulsar un mensaje importante sobre la liberación femenina, los temas sociales y el mundo actual de hoy.