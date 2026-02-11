Malmö 040 anuncia que actuarán por primera vez en el Movistar Arena de Madrid y en el San Jordi Club de Barcelona
La banda barcelonesa Malmö 040 convocó a sus fans en la sala Galileo de Madrid para hacer el anuncio, cantando en directo temas como Cuando éramos felices sin saberlo. Esta noticia llega justo a mitad de su gira Los de siempre Tour 25/26, la cual finaliza este mes.
Malmö 040 nunca defrauda y esta noche de miércoles nos ha regalado una noche para el recuerdo con el anuncio de que actuarán en el Movistar Arena de Madrid. Y es que los barceloneses actuarán por primera vez en este escenario de la capital el 19 defebrero de 2027. Además, también actuarán en el San Jordi Club de Barcelona.
La banda ya nos avisó de la importancia de esta fecha con el anuncio de su actuación: "Como dice la canción, el 11 de febrero volveremos a la Sala Galileo para vivir algo especial. No es un concierto. Tampoco una presentación. Es la previa: ese momento justo antes de que pasen cosas importantes ❤️"
Esto mismo nos lo adelantaron ya en la letra deCuando éramos felices sin saberlo, su colaboración con Pignoise: "Y si volvemos a empezar de cero / Para volver al 11 de febrero / Cantándote en la Sala Galileo / Cuando éramos felices sin saberlo"
Desde luego, nos han hecho felices y lo sabemos, pues la banda no solo ha dado esta gran noticia, sino que han cantado temas como Godzilla y La última canción ante un público enloquecido.
Un día muy especial
"Es un placer estar con todos vosotros y presentaros este anuncio que teníamos tantas ganas de compartir", comenzó diciendo Nacho Peguero.
Y es que actuar en el Movistar Arena siempre ha sido una de las metas de los barceloneses: "Llevamos nueve años como banda y siempre hemos soñado con un momento como este".
"Os esperamos a todos en esta gran fiesta del amor, de la amistad y de la vida", concluyeron.
Compra de entradas
Como han anunciado en el mismo concierto que celebraban hoy en la Sala Galileo de Madrid... ¡La preventa comienza ya!
- Preventa: Jueves 12 de febrero de 2026 a las 12:00
- Venta general: Viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:00
Ambas fechas son para la compra de entradas tanto para el Movistar Arena de Madrid como para el San Jordi Club.
Sin embargo, tan solo tendrás acceso a la preventa si cumples alguna de estas dos condiciones:
- Eres usuario del Wrapped 2024/2025
- Has comprado entradas anteriormente para conciertos de Malmö 040 (Los de Siempre Tour)
"Si formas parte de alguno de estos grupos, recibirás un correo con el acceso a la preventa", han compartido en su publicación de Instagram.