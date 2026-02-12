Malmö 040 ha vuelto a la sala Galileo para hacer saltar de euforia a su fans: un recorrido a través de sus primeros temas y sus mayores éxitos

La banda barcelonesa Malmö 040 ha querido tirar de nostalgia con su vuelta a la Sala Galileo, tal y como prometieron en su tema Cuando Éramos Felices sin Saberlo, un 11 de febrero. Lo han hecho además por un motivo muy especial, para cumplir su sueño de actuar en el Movistar Arena de Madrid y en el San Jordi Club de Barcelona.

Con una cuenta atrás proyectada, el concierto de Malmö 040 comenzaba, regalando a su público un show de guitarras y baterías al más puro estilo de una banda de rock.

Inmediatamente después, los primeros acordes de Los de Siempre sonaron, despertando los gritos de euforia de sus fans con uno de los temas más populares de su segundo disco, Cuando Éramos Felices sin Saberlo.

Incluso llegado a un punto de la canción, la banda dejó que fuera el público quien cantase a capellauna parte del estribillo: "¿Cuántas? ¿Cuántas son las horas que hacen falta para que seamos los de siempre y volvamos a ser diferentes?"

A continuación, los de Barcelona pasaron a cantar Inmortal, uno de los temas de su primer disco, Los Cobardes Viven Siempre, de 2023. Durante este tema, Carlos, el vocalista, animó a todo el público a saltar, haciendo que la Sala Galileo temblase con la emoción de sus fans.

De nuevo volviendo a sus últimos temas, los de Barcelona lo dieron todo con Llévame a casa, una canción también muy bailada por su joven audiencia.

En este punto, la banda hizo una pequeña pausa para hablar con el público. "Necesitamos vuestra ayuda", expresó Carlos antes de iniciar Los días de Mike, uno de los primeros sencillos que la banda publicó en 2019.

Da igual que el tema fuera uno de sus más antiguos; allí había fans de los de verdad, pues cantaron cada estrofa a toda voz de principio a fin. La banda incluso animó al público a aplaudir y a mover los brazos de un lado a otro, creando una marea que ponía la piel de gallina.

Con La última canción hicieron a toda la sala agacharse para después comenzar a saltar, quemando todos juntos el dolor y dejando la puerta abierta al disfrute.

"¿Por qué será que os hemos citado hoy aquí?", preguntó Victor Rossy a su público, despertando la curiosidad de los fans, justo antes de empezar a cantar ¿Por qué será?, uno de los temas de su último disco. Con este tema, Joan Isern pudo demostrar además un manejo sin igual con la guitarra durante un solo.

El mundo sabía que iban a volver y por eso Malmö 040 quiso regalar a sus fans otro de sus éxitos: Los lugares donde irás. Pero es que desde hace un par de semanas a Malmö le está buscando la policía, porque cada vez que cante Godzilla van a incendiar la ciudad como lo hicieron esta noche en Madrid.

Este tema recién acaba de salir y ya se ha situado entre los favoritos, siendo coreado con intensidad por cada uno de los asistentes, que a pesar de llevar casi una hora bailando, siempre tenían más energía guardada.

A partir de este punto de la noche, Carlos quiso dar unas palabras para recordar que no solo son un grupo, sino que se conocen desde que iban al colegio. "Gracias a Dios, después de mucho tiempo seguimos haciendo lo que más nos gusta, que es la música, y lo seguimos haciendo juntos, pero, evidentemente, llevamos ya ocho años, no todo ha sido coser y cantar y hemos tenido momentos mejores y peores", confesaba.

"Hubo una vez, justo prepandemia, que nos estuvimos a punto de separar", pero no dejaron que lo que les unía les separara y en su lugar decidieron hacer "una canción que fuera una especie de oda al amor, a la amistad y a las cosas bonitas que hay en la vida, que son muchas".

Así, comenzaron a cantar Capítulo Final, provocando una auténtica fiesta entre el público. A mitad del tema, el vocalista quiso pedir un aplauso uno por uno para sus amigos y el bajista Nacho Peguero hizo después lo mismo. Una última vez, el grupo tocó el estribillo de este tema, haciéndolo ahora con un espíritu de unidad compartido para celebrar más que nunca su amistad.

En un nuevo viaje al pasado, Malmö 040 cantó Un Día Más (de Septiembre), una de sus primeras canciones publicadas que en este caso también dejaron cantar a su público mientras daban palmas y los miraban emocionados.

Al anunciarLos cobardes viven siempre el público enloqueció en gritos, tanto que, de nuevo, les dejaron cantar a todo pulmón gran parte de la canción mientras los miraban con una sonrisa, orgullosos de la base de fans tan entregada que han logrado en estos años.

Pasando ahora a Matar la pena, su colaboración con Besmaya, otro de los temas más coreados por el público, levantando las manos al aire y saltando sin parar, tanto que una vez más la Sala Galileo parecía que iba a venirse abajo.

Tras este tema, la banda desapareció del escenario, dejando una sensación de final muy abrupto, pero en la pantalla se proyectó un vídeo, el mismo que han publicado en sus redes sociales y en el que anuncian sus dos conciertos en Madrid y Barcelona para 2027.

Al mostrarse la fecha de la actuación en el Movistar Arena, la sala fue ocupada por una vorágine de gritos de emoción, intensificándose al volver al escenario la banda.

"Es un placer estar con todos vosotros y presentaros este anuncio que teníamos tantas ganas de compartir", comenzó diciendo Nacho Peguero. Y es que actuar en el Movistar Arena siempre ha sido una de las metas de los barceloneses: "Llevamos nueve años como banda y siempre hemos soñado con un momento como este".

Como ellos mismos aclararon, la fecha para celebrar este concierto tan especial la eligieron porque hace cuatro años fue la primera vez que vinieron a Madrid después de la pandemia, tocando en la sala Galileo un 11 de febrero, el lugar al que por fin han vuelto.

Pero claro, si eligieron el 11 de febrero para dar esta gran noticia, cómo no, no podía faltar su mítico tema Cuando éramos felices sin saberlo, el tema perfecto para cerrar esta gran noche que los fans de Malmö 040 llevarán siempre para el recuerdo.

"Muchísimas gracias. Ha sido una noche muy especial la de hoy, la verdad. La recordaremos siempre porque la vida está hecha de pequeños momentos como este", confesaba Carlos, mientras estas mismas palabras se proyectaban sobre el escenario y el público gritaba. "¡Nosotros somos Malmö 040 y vosotros sois de puta madre!", se despedía el vocalista antes de regalar un último deleite para los oídos a base de guitarras y batería.