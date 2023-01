Malú hace un repaso de 2022 y se 'olvida' de Albert Rivera, el padre de su hija

Termina 2022 y es hora de hacer balance de todo lo sucedido durante este año. Malú ha sido una de las artistas que ha decidido reflexionar sobre ello y ha compartido en Instagram un precioso texto, sin embargo, el detalle que más ha llamado la atención es que no menciona a Albert Rivera, el padre de su hija Lucía.

"Hace exactamente un año trataba de expresaros la emoción que sentía por todo lo que estaba por venir… en cierto modo mentí un poco, o más bien eludí una parte… Sentía emoción, si , pero también tenía miedo, mucho miedo, miedo a volver a enfrentarme a un escenario, miedo a no estar preparada, a no sentirme cómoda ahí arriba, miedo a mi voz, a mi capacidad física… a no tener el show que quería daros , miedo a no estar a la altura…", ha comenzado diciendo la cantante.

La intérprete de Blanco y negro ha recordado su "bonita y satisfactoria" gira y ha contado que ha podido disfrutar "de cada viaje, concierto y de su gente". "He aprendido a colocar las expectativas donde tienen que estar, en la basura", ha confesado.

"Solo yo puedo boicotearme"

Para Malú, durante este año "se ha preocupado por ella, sus miedos" y ya sabe "que solo ella puede boicotearse".

"Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el q me quiera escuchar, amigos que me quieren y a los que quiero y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu", ha indicado la artista.

"Despido este 2022 con lágrimas de emoción por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he vivido y por mostrarme lo verdaderamente importante de la vida. Este año no lo empiezo con miedo, asumo que aún me quedan batallas pero lo empiezo con fuerza, con ganas , con serenidad y teniendo muy claro que me hace feliz", ha terminado diciendo.

Malú ha revelado que ha tenido un buen año 2022, aunque ahora tiene los ojos puestos en 2023 para que sea igual de bueno o mejor.