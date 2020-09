Cardi B asegura que mueve la “cintura como Shakira” en ‘Me Gusta’, su canción con Anitta y Myke Towers

La nueva propuesta musical de Anitta se titula 'Me Gusta' y es una colaboración junto con Cardi B y Myke Towers.

La canción, que formará parte del quinto álbum de la brasileña, viene acompañada de un videoclip dirigido por Daniel Russel y rodado en las calles de Salvador, en Brasil. Las imágenes nos transmiten diversión, fiesta y buen rollo, mientras que las artistas muestran su lado más seductor.

'Me Gusta' es un tema lleno de sensualidad, con una letra explícita, un estilo que domina Cardi B y que en esta canción recuerda sus raíces mientras hace un guiño a Shakira y a sus famosas caderas.

El single llega después del éxito de 'Tócame', la colaboración de Anitta con Arcangel y De La Ghetto.

LETRA DE 'ME GUSTA' DE ANITTA, CARDI B Y MYKE TOWERS

A mí me gusta

Every time you look at me, that way

A mí gusta

All the dirty things you need, every day

En cada detalle que te hago, y que me haces bien

It’s what I like ya ya ya

It’s just what I like

A mí me gustan las mujeres

when they shake their ya ya ya

A mí gusta when they want

they go and get it, ya ya ya

A mí me guuuuu, a mí me guuuuu

A mí me gus...

La cardi!

He like to eat the cake like its my B day!

Y to lo dia es mi cumpleanos!

Boy I like it ruff don’t take it easy!

Gangsta, yeah I like it in the Bando

Me gustan lo macho y que coman cuca que haciendo el amor me jale la peluca

El me dijo que le facina mi bunda

Ami me gusta el dinero no te confunda

I like girls that kiss on girls eso me pone on fya yah!

I like birkins I like murking all my haters yah yah yah!

Yo tengo el sazon de una afro latina

y muevo mi cintura como shakira

la Cardi y Anitta two fly mamacitas

Bad bitches me gustan toditas!

A mí me gustan las mujeres

when they shake their ya ya ya

A mí gusta when they want

they go and get it, ya ya ya

A mí me guuuuu, a mí me guuuuu

A mí me gus... TRA

La Cardi y Anitta two fly mamacitas

Ponte creativa,

Todas las mujeres son hermosas,

pero las más que me gusta, son latinas.

Ella no es lesbiana, pero a veces escondida,

a su amiga se la tira.

Al ritmo de la música ella mueve las caderas,

se me pone hiperactiva.

Hace las cosas y no la pillan.

Hemos hecho de todo, de todo he podido

y que forma y que cómo.

Yo todo.

Todas esa sucierias, las volvería hacer.

Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos al sex.

A mí me gustan las mujeres

when they shake their ya ya ya

A mí gusta when they want

they go and get it, ya ya ya

A mí me guuuuu, a mí me guuuuu

A mí me gus... TRA