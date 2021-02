Ni Rosalía ni Maluma: The Weeknd aclara los rumores sobre sus invitados en la Super Bowl

Tras mucho especular sobre los posibles artistas que podían acompañar a The Weeknd en su actuación en la Super Bowl , donde Rosalía había ganado mucha fuerza, finalmente The Weeknd ha resuelto las dudas. Durante una entrevista para la NFL, el cantante ha asegurado que no habrá ninguna estrella invitada en su espectáculo.

Queda muy poco para poder disfrutar del show que nos tiene preparado The Weeknd para su actuación en el descanso de la Super Bowl este domingo. Un espectáculo del que no conocemos a penas detalles y del que no paraban de surgir rumores sobre las estrellas que podrían aparecer como invitadas.

Maluma y Rosalía eran las dos propuestas más fuertes, por aparecer The Weeknd en el remix de 'Hawái' y por contar con la española en el suyo de 'Blinding Lights'. Unos rumores jamás confirmados pese que algunos medios daban por hecho que la intérprete de 'Lo Vas A Olvidar' actuaría en el Raymond James Stadium.

Pero nada de esto va a ocurrir. Así lo ha confirmado el propio The Weeknd durante una entrevista para la NFL: "He estado leyendo muchos rumores. Pero no hay espacio para encajarlo en la narrativa de la historia que quiero contar en la actuación. Entonces, no hay invitados especiales, no".

De esta manera, se confirman que Rosalía no actuará en la Super Bowl, tal como se empezó a imaginar después de que varias personas grabaran vídeos de las afueras del estadio durante los ensayos de The Weeknd. En uno de estos vídeos, se puede escuchar al artista ensayando 'Blinding Lights' sin aparición de la catalana.

Miley Cyrus, H.E.R., Eric Church y Jazmine Sullivan sí estarán presentes

Más allá del espectáculo principal de The Weeknd, los otros artistas que sí están confirmados para esta edición de la Super Bowl son Eric Church y Jazmine Sullivan, que interpretarán el himno de Estados Unidos.

Por otro lado, H.E.R. se encargará de cantar America The Beautiful, y Miley Cyrus realizará un concierto especial a través de Tik Tok.