Laura Pausini repetirá como invitada de Shakira en el último concierto de la residencia en Madrid

Laura Pausini y Shakira, durante su actuación en el tercer concierto de Shakira en Madrid | YouTube

Shakira afronta la recta final de su residencia de conciertos en Madrid. Todavía le quedan a La Loba tres shows con Las Mujeres Ya No Lloran en la capital española, pero el gran cierre será precisamente el espectáculo del lunes 12 de octubre, en el que habrá muchas sorpresas.

Este se convierte en el 13º concierto de la colombiana en su Macondo Park, y para que los fans no se lo pierdan la intérprete de Amarillo ha ido lanzando a pinceladas a los invitados que no podrán faltar a esta cita.

Ya se conoce que junto a Shakira cantarán en el Día de la Hispanidad los colombianos Maluma y Beéle, también el madrileño Dani Martín y pinchará el argentino Bizarrap para terminar el show por todo lo alto, pero ahora se suma una gran amiga de La Loba a esta cita final.

Laura Pausini repetirá en la residencia de conciertos de Shakira en Madrid. Tras dar la sorpresa en uno de los primeros shows de la artista en la capital, la italiana volverá a subirse a la tarima para despedirse del gran público de la colombiana. ¿Volverá a cantar Antología?

Lo que está claro es que Shakira quiere hacer del concierto del 12 de octubre una gran fiesta que recordar para siempre, y parece que todavía quedan muchas sorpresas por desvelar.