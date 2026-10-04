Actuación completa de Shakira y Dua Lipa cantando 'Antología' en Madrid

Shakira y Dua Lipa en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA

Shakira y Dua Lipa en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA

Shakira y Dua Lipa han cantado juntas por primera vez en el octavo concierto de la residencia de la colombiana en Madrid. Ambas han conquistado el escenario este sábado 3 de octubre para interpretar en acústico Antología, una balada emblemática de Shakira incluida en su álbum Pies descalzos (1995).

"Es un honor y un lujo cantar esta canción con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero", ha dicho la anfitriona para presentar a su compañera. "Me declaro oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!", ha añadido ante unas 50.000 personas —aparte de todos los espectadores de la retransmisión en directo del show a nivel global—.

Una vez en el escenario, la británica ha pronunciado unas breves palabras en español: "Muchas gracias, soy muy agradecida por estar aquí". Por su parte, Shakira ha querido dedicarles otras bonitas palabras entre el español y el inglés: "No sabes lo feliz que nos haces a todos tus fans, incluyéndome a mí. Soy tu fan ahora, ahora y siempre. Desde que te conocí esta tarde, Dios mío, me quedé maravillada con tu humildad. Has sido muy agradable con todos nosotros, con mi equipo. Si ya era tu fan, ahora eres... la presidenta".

Tanto HOLA como Lecturas adelantaron que Dua Lipa sería la invitada de Shakira de este show, coincidiendo con la retransmisión del concierto en streaming. Dua Lipa aterrizó el sábado a mediodía en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con un vuelo desde París, la misma ciudad donde se habría gestado esta colaboración a principios de 2026.

Dua Lipa ya cantó 'Antología' en Colombia

Esta canción no le pilla de nuevas a Dua Lipa, pues la interpretó por sorpresa en Bogotá (Colombia) en 2025. "Me conmueve mucho escuchar mi canción en la voz de Dua en la misma ciudad donde la escribí hace muchos años", comentó Shakira en Instagram sobre su actuación. "¿Veis como la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla!", añadió, a lo que la británica respondió: "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te quiero".

A este intercambio de mensajes hay que añadir que Shakira confesó que le gustaría colaborar con Dua Lipa: "Habla español perfectamente", dijo hace unos meses en el pódcast Suite 205. Ahora, por fin han unido sus voces en directo.

Letra de 'Antología'

Para amarte, necesito una razón

Y es difícil creer que no exista

Una más que este amor

Sobra tanto dentro de este corazón

Y a pesar de que dicen que los años son sabios

Todavía se siente el dolor

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Porque todo el tiempo que pase junto a ti

Dejó tejido su hilo dentro de mí

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Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos

Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo

Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos

Con tus tantos dulces besos repartidos

Desarrollaste mi sentido del olfato

Y fue por ti que aprendí a querer los gatos

Despegaste del cemento mis zapatos

Para escapar los dos volando un rato

-

Pero olvidaste una final instrucción

Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor

-

Y descubrí lo que significa una rosa

Me enseñaste a decir mentiras piadosas

Para poder verte a horas no adecuadas

Y a reemplazar palabras por miradas

Y fue por ti que escribí más de cien canciones

Y hasta perdoné tus equivocaciones

Y conocí más de mil formas de besar

Y fue por ti que descubrí lo que es amar

Lo que es amar

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Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar

Lo que es amar