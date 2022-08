El mánager de Lana del Rey confirma que el nuevo álbum de la cantante está casi listo

Ha pasado un año desde el lanzamiento Blue Banisters, el último disco de Lana del Rey. Desde entonces la artista tan solo ha publicado un tema nuevo, Watercolor Eyes, que pertenece a la banda sonora de la exitosa serie protagonizada por Zendaya, Euphoria.

El pasado junio, Los Angeles Times publicó un artículo sobre los 20 conciertos inolvidables del Hollywood Bowl entre los que se incluyó el de Lana del Rey celebrado el 10 de octubre de 2019. Ben Mawson, mánager de la artista, no tardó en reaccionar a la noticia y compartió una captura del artículo en Instagram con un breve mensaje y una buena noticia para los fans de la artista.

"Una verdadera estrella, una de las mejores compositoras vivas que influirá en las próximas décadas y una verdadera intérprete que ha inspirado a varias generaciones. Gran amor y orgulloso de Lana del Rey para siempre. Nueva música entrante". Quedaba claro que la cantante estaba preparando nuevos temas.

Ahora, Ben Mawson se ha vuelto a pronunciar por redes sociales, esta vez por Twitter, para asegurar que el nuevo álbum de Lana del Rey está "cerca de completarse".

'Blue Banishers', el último álbum de Lana del Rey

Lana del Rey lanzó su último disco Blue Banisters en octubre de 2021, tan solo unos meses después de su anterior disco Chemtrails over the country club. El álbum recibió mayormente críticas positivas, sin embargo, los singles como Blue Banisters o Arcadia no llegaron a recibir ningún premio.

La artista comentó para la revista W que Blue Banisters era un álbum "muy conversacional" y que había practicado lo que ha llamado "canto meditativo automático" por el que canta directamente hacia su móvil y lo graba. De ahí, dice que saca la mayoría de las letras de sus canciones. Lo calificó como "un álbum muy mundano"