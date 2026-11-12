De 'A mi manera' a 'Born this way': todas las canciones que ha versionado Lola Indigo desde SongBook

En las últimas horas habrás visto vídeos inéditos de Lola Indigo cantando versiones de alguna canción suya, pero también de éxitos de la música. Y todo ello lo ha hecho desde el podcast mexicano Songbook, donde la artista se ha dejado fluir artísticamente.

La de Granada ha visitado México para dar entrevistas en programas y para grabar Una estrella junto a Los Ángeles Azules, pero también ha regalado a sus fans actuaciones de lo más especiales desde el podcast conducido por los músicos Daniel Dayz, Joe Demikeli e Iván Rodríguez.

Después de hablar de sus orígenes musicales, sus inquietudes en la industria musical y sus objetivos, la artista se ha atrevido a versionar algunas canciones junto al equipo del programa.

Ya no quiero ná

La artista ha enamorado a sus fans al interpretar en acústico su primera canción, Ya no quiero ná. Una versión muy suya que le ha sumado encanto al tema.

A mi manera

Después de mostrar lo importante que era para ella y para las ferias de Andalucía, la artista interpretó una cover de A mi manera, el clásico popularizado por Frank Sinatra y cantado en español por artistas como Gipsy Kings, Isabel Pantoja, Julio Iglesias y Raphael.

La niña de la escuela

Pese a ya no sentirse tan representada con La niña de la escuela, Lola Indigo la ha hecho más suya aún con una versión en acústico en el podcast mexicano.

Ni una sola palabra

Otra de las canciones que interpretó Lola Indigo con su propio estilo en el podcast mexicano fue Ni una sola palabra, de Paulina Rubio, donde le dio su toque a toda la canción.

Born This Way

Lola Indigo siempre ha dicho que es little monster, y qué mejor manera de demostrarlo que haciendo una cover de la canción Born this way, una de las que más le han marcado en la vida de Lady Gaga.

Valerie

La de Granada también se atrevió con el inglés con una versión de Valerie, de Amy Winehouse.

El tonto

Siguiendo con covers propias, la artista también se atrevió a interpretar en acústico su canción El tonto, una colaboración con Quevedo.