Manuel Turizo canta '1000COSAS' con Lola Índigo en el Bernabéu durante su show en el NFL Madrid Game

Manuel Turizo ha invitado a Lola Índigo para cantar juntos 1000COSAS durante su espectáculo de medio tiempo en el NFL Madrid Game de este domingo 8 de noviembre.

Manuel Turizo ha protagonizado el espectáculo de medio tiempo en el partido del NFL Madrid Game, celebrado en el estadio Santiago Bernabéu. El evento deportivo acoge el enfrentamiento entre Los Cincinnati Bengals contra los Atlanta Falcons con un show musical durante el descanso.

Vestido de blanco y con gorra, el colombiano ha empezado su actuación rodeado de bailarinas y bailarines para interpretar un medley de seis canciones: COMO FUERA, YO YO (con Zaider y Hamilton), Por un pendejo no se llora, La Bachata, 1000COSAS y El Merengue.

La mayor sorpresa ha sido la aparición en el Bernabéu de Lola Índigo, quien ha lucido un vestido rojo para desplegar toda su complicidad con Manuel Turizo cantando su exitosa colaboración: 1000 COSAS.

Setlist de Manuel Turizo en el Bernabéu con la NFL

COMO FUERA

YO YO (con Zaider y Hamilton)

(con Zaider y Hamilton) Por un Pendejo no se llora

La Bachata

1000COSAS (con Lola Índigo)

(con Lola Índigo) El Merengue

Turizo, un madridista que ha cumplido un sueño

Antes de su actuación, Manuel Turizo desveló para Europa FM que su show en la NFL es un ejemplo más del ansia que tienen los iconos culturalmente ligados a EE. UU. por colaborar con artistas latinos. "Yo siento que toda la música hispana, no solamente latina, toda la música de habla española... Somos una masa de gente que siempre existe", reflexionó. "Creo que estamos consagrados desde que hablamos el español en casi todo un continente completo que se llama América", añadió.

Turizo es un madridista confeso al que le gusta "ir a los partidos del Real" cuando visita el país. Para él, actuar en el Bernabéu "es dar un pasito": "Es ese sueño que yo creo que todos los cantantes tenemos de poder decir algún día: 'Me puse a cantar en el estadio del Santiago Bernabéu y lo llené'. Esta vez, obviamente, es en un medio tiempo de la NFL, pero es como dar ese pasito y decir que lo toqué. Espérame, espérame...", nos contó.