Manuel Carrasco aclara el revuelo que causó al anunciar algo especial en su comienzo de gira

Manuel Carrasco apunta alto este 2025. El 9 de mayo llega a nuestras manos el nuevo álbum del artista, Pueblo Salvaje II. Este proyecto que trae consigo una gira llena de sorpresas que comienza el 17 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con un concierto que el artista ha prometido que será único.

Y esta exclusividad con el inicio de gira pendió de un hilo con un misterioso comunicado de Carrasco al anunciar el comienzo de su tour. "Sevilla, nos vemos en 20 días. ¿O en 19?", lanzó el cantante en un vídeo. Este enigmático anuncio revolucionó a sus fans, tanto a aquellos que pensaban que el concierto del 17 de mayo sería el único en la capital andaluza como a todos los que no consiguieron entradas para dicho show, por la posibilidad de un segundo concierto en Sevilla un día antes del programa.

Dada la magnitud del revuelo, el propio Manuel Carrasco ha decidido aclararlo. El onubense se encuentra actualmente en México, promocionando fuera de nuestra fronteras Pueblo Salvaje, y ha sacado un hueco para esclarecer esa gran incógnita que lanzó alrededor del comienzo de su gira.

"Me paso por aquí porque veo que se ha formado bastante revuelo. Lo primero es que no va a haber un segundo concierto en Sevilla". "Nosotros a veces jugamos un poco con el misterio al dar las noticias, y veo que ha sorprendido bastante y no se ha entendido", ha justificado el onubense.

Así, ha explicado cuál es su idea un día antes del show en la capital andaluza: "Lo que queremos hacer es algo especial el día de antes para la gente que no va a poder venir al concierto". "La realidad es que hay más de 30.000 personas apuntadas a una lista de espera y muchas de ellas no van a poder venir, porque aunque hay un cupo que se va a liberar estos días, evidentemente no va a ser suficiente", ha aclarado el intérprete de No dejes de soñar.

"Habíamos pensado en tener un gesto de cariño con toda esta gente", ha insistido en redes sociales. Así, ha continuado explicando en el vídeo: "Tenemos muchas ganas de mostraros lo que estamos preparando y nos hace mucha ilusión ver las ganas que también tenéis ustedes de que esto empiece".

En la propia publicación, Orozco también ha aclarado la situación: "Cuando anunciamos este concierto dijimos que sería único y así será. Este inicio de gira va a ser aún más emocionante de lo que nunca imaginamos".