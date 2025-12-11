María Becerra y Jay Wheeler bailan salsa en su colaboración 'ROMÁNTICA'

María Becerra estrenó el pasado 20 de noviembre su disco Quimera, un álbum conceptual en el que se ha basado en varios alter ego para poder componer tras un año muy duro. Pero la experiencia de este proyecto no acabó ese día de lanzamiento.

La artista ha querido sorprender a sus fans con el bonus track del proyecto: ROMÁNTICA, una colaboración con Jay Wheeler. Se trata de una canción de amor en la que la argentina se envuelve de salsa para poner una pincelada más positiva a su nuevo proyecto.

Esta nueva canción corresponde a la Parte IV de la rama MARÍA de su disco, y para alegrar los corazones la intérprete de Neumático suma al tema al artista puertorriqueño, con la colaboración de XROSS como en el resto del proyecto. Con esta unión los artistas están dispuestos a hacer bailar a todos sus fans.

De hecho, Becerra y Wheeler llevaban tiempo buscando la forma de colaborar, y finalmente han encontrado el terreno de la salsa para llevar a cabo esta esperada colaboración.

Con ROMÁNTICA María Becerra demuestra que ningún género se le resiste, y precisamente el tema encuentra un hueco en Quimera, proyecto en el que la cantante apuesta por la versatilidad.