Mariah Carey versiona 'Nel blu dipinto di blu' en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno

Mariah Carey en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 | Elsa / Getty Images

Mariah Carey no solo es la reina de la Navidad, también lo es del invierno. Así lo ha demostrado este 6 de febrero al actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

La estadounidense de 56 años, que publicó un nuevo disco en 2025, ha vuelto a erigirse como una diosa con una habilidad vocal envidiable y una capacidad de adaptación a diferentes registros. Esta vez, Mariah Carey ha apostado por cantar en italiano en San Siro, uno de los escenarios de la ceremonia.

Así, la artista ha sorprendido a todos los presentes con su increíble interpretación de Nel blu dipinto di blu, la canción de Domenico Modugno más conocida como "Volare". Esta composición representó a Italia en Eurovisión 1958 —quedó tercera— tras su victoria en el Festival de San Remo de 1958 del mismo año.

"Volare, oh oh / Cantare, oh oh oh oh / Nel blu dipinto di blu / Felice di stare lassù", dice el estribillo. Aparte de esta composición, Mariah Carey ha incorporado una pequeña parte de una de sus nuevas canciones, incluida en el disco Here For It All (2025). Con Nothing is Impossible —en español, "Nada es imposible"—, la cantante ha transmitido un mensaje universal de esperanza, acorde al espíritu de los Juegos Olímpicos.

Envuelta en una delicada e impotente puesta en escena, Mariah Carey ha lucido un vestido blanco brillante de Roberto Cavalli, acompañado de una bufanda de plumas y un corpiño de piedras. Un conjunto que elevan, aún más alto, sus espectaculares notas vocales.