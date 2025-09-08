Cinco canciones imprescindibles de Mariah Carey más allá de 'All I Want for Christmas Is You'

Con un simple "It’s time", Mariah Carey es capaz de movilizar todos los años a medio mundo para dar la bienvenida a la Navidad al ritmo de su All I Want for Christmas Is You. Sin embargo, la carrera musical de la estadounidense ha estado cargada de muchos más éxitos, tanto recientes como antiguos, que la han hecho coronarse como una de las mejores artistas de nuestro tiempo.

Desde sus inicios en 1990 con Vision of Love, Mariah Carey ha lanzado temas que hoy en día acumulan millones de likes y reproducciones en plataformas, consiguiendo múltiples galardones como cinco premios Grammy y siete premios MTV.

Esta canción estuvo recogida dentro de su primer disco Mariah Carey, con el cual logró vender 15 millones de copias mundialmente. Su éxito dentro de la industria ha seguido vigente 35 años después, con sus más y sus menos, pero siempre lográndose mantenerse en el centro de las miradas.

Ahora, después de más siete años sin lanzar un disco completamente nuevo, la artista volverá a la música y lo hará con el lanzamiento de su álbumHere For It All el 26 de septiembre. Este disco llega además en un momento clave para la artista, cuando ha sido premiada con el Video Vanguard Award en los MTV VMAs 2025, un reconocimiento a las contribuciones y el impacto de sus vídeos musicales en la cultura popular.

Parece evidente que, a sus 56 años, Mariah Carey quiere volver a erguirse como la reina del pop que fue, una diosa con una habilidad vocal envidiable y una capacidad de adaptación a diferentes registros. Por ello, merece la pena volver a escuchar algunas de sus canciones más icónicas para refrescar de qué es capaz esta gran artista que se niega a ser olvidada.

Su gran debut: 'Vision of Love' (1990)

Al estilo del pop de los años 80, pero con una voz característica y espectacular, Mariah Carey hizo su debut con Vision of Love. Lentamente, la canción va ascendiendo desde una interpretación contenida hasta un clímax poderoso en el que la estadounidense da rienda suelta a su capacidad vocal, incluso mostrando por primera vez su habilidad con el whistle register que años después sería una de sus señas de identidad.

El tema además contiene una mezcla de pop, soul y góspel, fundidos en una letra que habla de la esperanza y la satisfacción de haber encontrado un amor soñado tras pasar por una época de sufrimiento. Con su salida, muchos medios calificaron a Mariah Carey como una de las artistas femeninas con mayor proyección, y, desde luego, no se equivocaron.

Un toque de frescura al pop: 'My All' (1997)

Como quinta canción de su séptimo álbum, My All fue una apuesta de Mariah Carey por los ritmos latinos, con la presencia de guitarra, acordes y percusión que dio un toque de frescura a lo que se escuchaba en el pop y el R&B por aquel entonces.

Siendo su segundo tema en ser publicado de forma comercial, alcanzó mucho éxito en diferentes países y se posicionó en la lista de los sencillos más vendidos en 1998. En esta balada, la artista declara que daría todo por tener una sola noche más con su enamorado, empezando de forma suave y sensual y ascendiendo hasta notas altas con las que demuestra un gran control de su voz.

Colaboración de divas: 'When You Believe' (1998)

Durante muchos años, se difundió el rumor de que Mariah Carey y Whitney Houston no tenían una buena relación, incluso de que eran rivales, por lo que, cuando lanzaron un tema juntas, fue algo completamente histórico.

When You Believe fue creada para la película de DreamWorks El Príncipe de Egipto, que tiene como tema la liberación del pueblo hebreo en época de Moisés. Fue tal su éxito que obtuvieron el premio Óscar a Mejor canción original en 1999.

Su regreso a los escenarios: 'We Belong Together' (2005)

Tras dos años sin sacar nueva música y varios años sin aparecer en escenarios, Mariah Carey hizo un regreso triunfal con una de las mejores canciones de su trayectoria, We Belong Together. Lanzada en 2005 como parte de su disco The Emancipation of Mimi, reclamó su puesto en el número uno de muchas de las listas de éxitos.

Esta canción es una combinación perfecta entre R&B contemporáneo y balada pop, en la cual Mariah Carey relata una historia de melancolía hacia un romance que terminó y se arrepiente de haber perdido.

Su éxito no solo revitalizó su carrera, sino que le valió varios premios, incluyendo el Grammy a Mejor interpretación vocal femenina de R&B.

Una obsesión de la que surgió empoderada: 'Obsessed' (2009)

Durante unos años, Mariah Carey y Eminem compartieron una enemistad pública potenciada por el rapero a través de sus letras. Al parecer, ambos habrían mantenido una relación de varios meses en 2021 o, al menos, así lo insinuó Eminem.

Esto no fue del agrado de la cantante, algo que demostró en su canción Clown de 2002. Así, tras continuos ataques del cantante, publicó Obsessed en 2009. El tema habla sobre un hombre que está obsesionado con ella, e incluso en el videoclip Mariah Carey aparece caracterizada como un acosador con un aspecto parecido al del artista.

Con esta canción, Mariah Carey no solo fue capaz de combinar R&B contemporáneo con pop y hip hop, sino que también se convirtió en un icono al plantar cara a esta situación de manera tan directa.

Como dato curioso, el verso del estribillo, "Why you so obsessed with me?", se trata de una referencia a una frase de la película Chicas malas, de la cual Mariah Carey es una gran fan.