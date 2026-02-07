¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 5

El Desafío 6 no le da ni un respiro a sus ocho concursantes y sigue poniéndoles contra las cuerdas para llevarles al límite. En la Gala 5, Eva Soriano se ha enfrentado a una divertida coreografía de ping pong. ¿Cómo le ha ido a la presentadora de Cuerpos especiales? ¿Quién se ha alzado con la victoria?

Patricia Conde y Daniel Illescas, los favoritos

En lo alto de la tabla de la quinta gala, destacan la puntería de Patricia Conde y la apnea de Daniel Illescas. Al final, la victoria se la ha llevado el influencer, que ha hecho historia al aguantar 4:47 minutos debajo del agua. Con este tiempo, ha superado el récord de Rosa López, que hizo 4:40 en la tercera temporada del programa.

Illescas ha querido dedicarle su hito a la madre de Juandi Álcazar, el coach de apnea. "Justo cuando estábamos entrenando, estuvo muy enferma en el hospital. Toda esta fuerza también la he sacado por él, y me alegro de que estés en este día tan especial", ha dicho dirigiéndose directamente a la mujer, presente en el público. "Tienes a un hijo encantador que me ha llevado a lo máximo que he podido".

Los 12.500 euros del premio han ido a Kind Surf. "Utilizan el agua y el mar como terapia para niños en riesgo de exclusión social", ha dicho Illescas. "Yo tuve la posibilidad de estar hace un año, y ver a los niños con esa sonrisa y que el mar les dé esas alegrías... Me emociono porque estuve allí. Niños con muchas enfermedades... el hecho de ir al mar y poder hacer un deporte y que la gente les pueda ayudar, pues para ellos, que se lo merecen. A mí me sirvió como terapia, también".

Resultado de la Gala 5 de 'El Desafío 6'

1. Daniel Illescas - 30 puntos

2. Patricia Conde - 19

3. José Yélamo - 18

4. Willy Bárcenas - 14

5. María José Campanario - 14 (9 + 5 de la injusticia)

6. Eva Soriano - 13

7. Jessica Goicoechea - 8

8. Eduardo Navarrete - 3

Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 5

La clasificación general vuelve a moverse. Lejos queda ya el liderato en solitario de Willy Bárcenas (89 puntos), pues detrás de él tiene a tres concursantes pisándole los talones: Daniel Illescas (88), José Yélamo (86) y Patricia Conde (84). En la parte baja, Eduardo Navarrete se queda rezagado con 44 puntos.

1. Willy Bárcenas - 89 puntos

2. Daniel Illescas - 88

3. José Yélamo - 86

4. Patricia Conde - 84

5. Jessica Goicoechea - 75

6. Eva Soriano - 57

7. María José Campanario - 57

8. Eduardo Navarrete - 44

¿Qué retos afrontarán en la Gala 6 de 'El Desafío 6'?