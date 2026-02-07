¿Quién ganó ayer 'El Desafío 6'? Así está la clasificación tras la Gala 5
La quinta emisión de El Desafío 6 ha sido histórica. Daniel Illescas ha conseguido superar el récord global de apnea de Rosa López, pero ¿se ha hecho también con la victoria de la gala?
El Desafío 6 no le da ni un respiro a sus ocho concursantes y sigue poniéndoles contra las cuerdas para llevarles al límite. En la Gala 5, Eva Soriano se ha enfrentado a una divertida coreografía de ping pong. ¿Cómo le ha ido a la presentadora de Cuerpos especiales? ¿Quién se ha alzado con la victoria?
Patricia Conde y Daniel Illescas, los favoritos
En lo alto de la tabla de la quinta gala, destacan la puntería de Patricia Conde y la apnea de Daniel Illescas. Al final, la victoria se la ha llevado el influencer, que ha hecho historia al aguantar 4:47 minutos debajo del agua. Con este tiempo, ha superado el récord de Rosa López, que hizo 4:40 en la tercera temporada del programa.
Illescas ha querido dedicarle su hito a la madre de Juandi Álcazar, el coach de apnea. "Justo cuando estábamos entrenando, estuvo muy enferma en el hospital. Toda esta fuerza también la he sacado por él, y me alegro de que estés en este día tan especial", ha dicho dirigiéndose directamente a la mujer, presente en el público. "Tienes a un hijo encantador que me ha llevado a lo máximo que he podido".
Los 12.500 euros del premio han ido a Kind Surf. "Utilizan el agua y el mar como terapia para niños en riesgo de exclusión social", ha dicho Illescas. "Yo tuve la posibilidad de estar hace un año, y ver a los niños con esa sonrisa y que el mar les dé esas alegrías... Me emociono porque estuve allí. Niños con muchas enfermedades... el hecho de ir al mar y poder hacer un deporte y que la gente les pueda ayudar, pues para ellos, que se lo merecen. A mí me sirvió como terapia, también".
Resultado de la Gala 5 de 'El Desafío 6'
- 1. Daniel Illescas - 30 puntos
- 2. Patricia Conde - 19
- 3. José Yélamo - 18
- 4. Willy Bárcenas - 14
- 5. María José Campanario - 14 (9 + 5 de la injusticia)
- 6. Eva Soriano - 13
- 7. Jessica Goicoechea - 8
- 8. Eduardo Navarrete - 3
Clasificación general de 'El Desafío 6' tras la Gala 5
La clasificación general vuelve a moverse. Lejos queda ya el liderato en solitario de Willy Bárcenas (89 puntos), pues detrás de él tiene a tres concursantes pisándole los talones: Daniel Illescas (88), José Yélamo (86) y Patricia Conde (84). En la parte baja, Eduardo Navarrete se queda rezagado con 44 puntos.
- 1. Willy Bárcenas - 89 puntos
- 2. Daniel Illescas - 88
- 3. José Yélamo - 86
- 4. Patricia Conde - 84
- 5. Jessica Goicoechea - 75
- 6. Eva Soriano - 57
- 7. María José Campanario - 57
- 8. Eduardo Navarrete - 44
¿Qué retos afrontarán en la Gala 6 de 'El Desafío 6'?
- Apnea - José Yélamo
- Balancín dance - Willy Bárcenas
- Fuga extrema - Patricia Conde
- Sweet Charity: El musical - Eduardo Navarrete
- Duelo sobre ruedas - María José Campanario y Jessica Goicoechea
- Mecánica de tiro - Daniel Illescas
- Mujer ardiente - Eva Soriano