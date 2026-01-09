Ranking de apnea con todos los concursantes de 'El Desafío': ¿quién tiene el récord global?

"Hoy era el día de morir": frustración, esfuerzo y entrega en la apnea de Gotzon en El Desafío | Antena 3

La prueba de apnea es el clásico por excelencia de El Desafío, el programa más complejo de Antena 3 que este año celebra su sexta temporada. Esta prueba genera mucho amor-odio por parte de los concursantes.

Se trata de uno de los mayores retos del concurso, que siempre genera momentos de máxima tensión y mucha emoción, tanto para el público como para los jueces, concursantes y todo el staff del programa.

Como cada temporada, Juandi Alcázar, el instructor en la prueba de la apnea, se encarga de entrenar, tranquilizar, apoyar y animar a cada uno de los participantes que se enfrentan a este reto en el enorme tanque de agua que se sitúa en medio del plató.

El primer puesto del ranking entre todas las temporadas lo ostenta la inigualable Rosa López, que batió todos los récords durante su participación en El Desafío 3. ¿Conseguirá algún concursante de la sexta entrega superar su altísima marca? ¿Quizás lo haga Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales y una de las participantes más competitivas que ha pasado por el concurso?

Todos los tiempos de apnea en 'El Desafío'