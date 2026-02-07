Daniel Illescas bate el récord de apnea en 'El Desafío': ¿cuánto tiempo ha hecho?

Daniel Illescas ha ido a por todas durante su prueba de apnea en El Desafío 6, y su esfuerzo ha merecido la pena. El modelo e influencer catalán ha hecho historia en el programa de Antena 3 al superar el récord de Rosa López, que en la tercera edición sumó 4:40 minutos. Roberto Leal y Eva Soriano ya avisaron en Cuerpos especiales que esta marca quedaría superada... y así ha sido.

"Es un gusto trabajar con él, pero es puro nervio", dijo el coachJuandi Alcázar antes de empezar la prueba. Por su parte, Illescas explicó que es un amante del mar y del buceo, pero que nunca había hecho apnea estática. "Conozco mi cuerpo y lo voy a llevar al límite. Voy a intentar que mi cabeza no me juegue una mala pasada", añadió en el vídeo previo.

Dicho y hecho. Tras un increíble esfuerzo, Daniel Illescas ha aguantado 4:47 minutos debajo del agua. Al salir, Juandi le ha pedido coger "aire grande". Sus compañeros no han dado crédito. "Lo que acaba de pasar es historia de la televisión", le ha dicho Roberto Leal. "Lo que acabas de conseguir es gigante", ha añadido ante las lágrimas de emoción del participante y del propio coach.

Las palabras de Daniel Illescas

"Le prometí a Juandi que si hacía buena marca le iba a tirar al agua", ha desvelado Daniel Illescas. Así, juntos en la pecera, han celebrado el hito conseguido.

Pilar Rubio ha querido preguntar a Illescas por qué se tocaba todo el rato el traje, a lo que ha respondido: "Llega un momento en el que noto mucho calor. Me sofocaba y necesitaba notar el agua en las orejas para calmarme. Tenía que abrir la capucha porque me apretaba mucho". ¿Y por qué no se ha quitado la capucha? "Lo hemos hecho por flotabilidad. Cuando hago respiración, me flota. Si no lo llevo, se me caía la cabeza", ha desvelado.

Ganador de la Gala 5

Por supuesto, Daniel Illescas ha ganado la gala con la máxima puntuación: 30 puntos. En cuanto a la clasificación general, va segundo con 88 puntos, solo uno menos que Willy Bárcenas.

El concursante ha querido dedicarle su hito a la madre de Juandi. "Justo cuando estábamos entrenando, estuvo muy enferma en el hospital. Toda esta fuerza también la he sacado por él, y me alegro de que estés en este día tan especial", ha dicho dirigiéndose directamente a la mujer, presente en el público. "Tienes a un hijo encantador que me ha llevado a lo máximo que he podido".

Ranking de apnea en 'El Desafío 6'

Daniel Illescas - 4:47 minutos

Willy Bárcenas - 4:01 minutos

Patricia Conde - 3:43 minutos

María José Campanario - 3:00 minutos

Eduardo Navarrete - 1:32 minutos

Top 10 tiempos de apnea en 'El Desafío'