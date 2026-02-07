Eva Soriano vuelve a enfadarse con el jurado de 'El Desafío': "Me parece de denuncia"
Eva Soriano vive para ganar, y por eso ha vuelto a enfadarse con el jurado de El Desafío tras conocer sus puntos en la quinta gala del programa.
El pique de Eva Soriano con el jurado de 'El Desafío': "Hay una persecución hacia mí por parte de Santiago Segura"
Daniel Illescas bate el récord de apnea en 'El Desafío': ¿cuánto tiempo ha hecho?
Eva Soriano es la concursante más competitiva de El Desafío 6, pero cinco galas después no le está yendo muy bien con las puntuaciones. Va sexta en la clasificación general, a 32 puntos del líder.
En el tercer programa, la presentadora de Cuerpos especiales se enfadó al recibir su 15 puntos: "No me habéis dado ni un solo 6. No rozo ni un 7 cuando he estado a punto de morir dos veces, he sacado dos coches", dijo sobre su prueba de maniobras. Ahora, en la gala cinco, Eva Soriano ha vuelto a criticar la actuación del jurado.
"Parece que me da igual perder, y me gustaría bastante ganar. Voy muy por detrás"
Esta vez, la humorista ha interpretado una coreografía con palas de ping pong, por la que ha recibido 13 puntos: el 5 de Juan del Val, el 6 de Pilar Rubio... y el 2 de Santiago Segura. Al ver las notas, Roberto Leal le ha dado un abrazo a modo de consuelo, aunque Eva Soriano no ha tardado en enfadarse con el actor y cineasta.
La conversación de Eva Soriano con el jurado de 'El Desafío'
Santiago Segura: Estás muy graciosa cuando te enfadas.
Eva Soriano: No quiero hablar contigo. No me des un 2, no me puedes dar un 2. No puede ser que, con lo que he hecho hoy, me pongas un 2. Hay que tener los huevos gordos para coger y darme un 2. Y no te voy a decir nada más porque me está viendo mi madre.
Santiago Segura: Solo hay un botón de la injusticia, si no, te aseguro que le daba. No te mereces un 2, es por cómo se han comportado los compañeros. Es brutal el programa de hoy, yo me río por no llorar. No sabemos cómo votar, lo hacéis todos tan bien...
Eva Soriano: No voy a decir nada más. Voy a poner cara de mierda y voy a seguir.
Pilar Rubio: Podrías decir algo positivo: 'Pilar, muchas gracias, has valorado mi esfuerzo'. Siempre os quedáis con lo malo.
Eva Soriano: Pilar, muchas gracias. No me quedo con lo malo. Lo que pasa es que se está generando una dinámica que parece que me da igual perder, y me gustaría bastante ganar. Voy muy por detrás. Me llevo muchísima puntuación con el resto de compañeros. Parece que 'jajajuju', pero me está sentando un poco regular.
Pilar Rubio: ¿Y crees que es culpa nuestra?
Eva Soriano: No estoy culpando a nadie, solo estoy dando datos. Me gustaría ganar en algún momento, un día... Hoy ha sido un programa muy difícil. Ahora, que Santiago Segura me ponga un 2, me parece de denuncia.
Pilar Rubio: ¿A quién se lo tendría que poner de sus compañeros?
Eva Soriano: ¿El 2...?
Al final, la presentadora de Cuerpos especiales no se ha mojado y ha zanjado el tema con una amenaza en forma de broma: "Mi venganza será terrible".
Así ha sido su prueba
Junto a un gran equipo de baile, Eva Soriano ha interpretado una divertida y milimetrada coreografía con palas de ping-pong. "Es, con diferencia, la mejor que he hecho", ha opinado al terminar la prueba. "Me ha encantado", ha confesado Pilar Rubio ante la euforia de la concursante.
La presentadora de Cuerpos especiales también ha querido pedirle disculpas a Juan del Val, ya que durante su desafío le ha lanzado una pelota. "A pesar de eso, me ha encantado", ha comentado el miembro del jurado. Por su parte, Santiago Segura no ha compartido la misma opinión: "Están muy entusiastas porque te cabreaste el otro día, pero a mí no me has impresionado".
Resultado de la Gala 5 de 'El Desafío 6'
- 1. Daniel Illescas - 30 puntos
- 2. Patricia Conde - 19
- 3. José Yélamo - 18
- 4. Willy Bárcenas - 14
- 5. María José Campanario - 14 (9 + 5 de la injusticia)
- 6. Eva Soriano - 13
- 7. Jessica Goicoechea - 8
- 8. Eduardo Navarrete - 3
Clasificación general de 'El Desafío 6'
- 1. Willy Bárcenas - 89 puntos
- 2. Daniel Illescas - 88
- 3. José Yélamo - 86
- 4. Patricia Conde - 84
- 5. Jessica Goicoechea - 75
- 6. Eva Soriano - 57
- 7. María José Campanario - 57
- 8. Eduardo Navarrete - 44