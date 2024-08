Mayo publica 'LEJOS', su nueva canción con guiño a 'Brokeback Mountain'

Álvaro Mayo, ahora solo Mayo, no ha parado desde que salió de la Academia de Operación Triunfo 2023. Primero publicó Mis nenas, después vino So Cute, y este viernes 9 de agosto acaba de publicar LEJOS.

Un tema de gran valor emocional

Tal y como ha contado en Instagram, para el sevillano es uno de sus trabajos con más significado y carga emocional. Lo ha definido como "una de las canciones más especiales que hay en el EP". "La primera que os mostré en directo", ha añadido.

Así, se trata de una canción que compuso mientras estaba en la Academia de OT 2023 y que cantó por primera vez en su concierto en el Orgullo LGTB+ de Sevilla el pasado 11 de mayo de 2024.

Mezcla de estilos

En LEJOS, Mayo recurre al estilo pop electrónico que le caracteriza, pero en este caso emplea un estilo más sinfónico, sobre todo en estrofas y preestribillo. El tema empieza con estilo más pausado y cercano a la balada, que después va in crescendo en el preestribillo para llegar a su ritmo más rápido en el estribillo.

La parte más intimista se puede apreciar en la estrofa final, donde Mayo canta únicamente acompañado por un piano, al más puro estilo de balada tradicional.

Un canto al desamor

La letra de LEJOS no deja lugar a dudas. Se trata de un canto al desamor y, en especial, a las dudas sobre una relación pasada que a todos nos han invadido alguna vez.

El preestribillo y el primer estribillo parecen narrar los momentos posteriores a un encuentro donde ha habido una ruptura: "De pronto me invade tu mirada en la estación / Mientras me alejaba, me arrancaba el corazón / Me quedé sin amor", canta.

Además, en el tema del sevillano, ningún estribillo es igual. En el segundo, por ejemplo, la tristeza y el dolor se transforman en dudas: "Ya no sé si es amor / O estoy intentando curar el dolor / Recuperar el universo de dos / Una vez más lejos".

Estética cinematográfica LGTB+

En el videoclip de LEJOS podemos ver al cantante montado en un caballo blanco y con un look vaquero. El personaje de la expareja a la que se refiere la letra también aparece, pero sobre un caballo marrón.

Asimismo, podemos ver escenas que aluden al pasado de la relación donde aparecen abrazados, así como escena donde discuten, la que parece ser el fin de la relación.

Lo que más llama la atención, sin embargo, son las claras y constantes referencias a un clásico del cine LGTB+ como es Brokeback Mountain (En terreno vedado)(2005), del director Ang Lee. En él se narra la historia de Ennis del Mar y Jack Twist, dos vaqueros que viven un amor de verano.

Los fans de Mayo no han tardado en entender las referencias. Y es que si nos fijamos en la película y en el videoclip, podemos apreciar la referencia a una escena clave de la película.

El inicio de todo

Tal y como ha contado Mayo, LEJOS es el inicio del que será su primer trabajo discográfico, Season I. Este también incluirá su anterior trabajo So Cute.

De hecho, el artista sevillano ha dejado claro en sus redes sociales que no lo considera un single como tal: "Aunque no es un single, quería empezar a introduciros en este proyecto y compartiros el capítulo uno, el resto de la temporada será vuestra el mes que viene. Con esta canción comienza todo, un tema que compuse dentro de la Academia y que engloba perfectamente el feeling del proyecto."

Letra completa de 'LEJOS', de Mayo

Vuelves cuando places, siempre ha sido así

Y siempre llego tarde para ti

Son como postales mis recuerdos de ti

Poemas en las calles donde te conocí

------

De pronto me invade tu mirada en la estación

Mientras me alejaba, me arrancaba el corazón

------

Me quedé sin amor

------

Giré la cara pa' ocultar la emoción

Y vi los metros sumarse entre los dos

Una vez más lejos, oh

------

Vuelvo a ver tu cara entre el público

Tu sonrisa callada en nuestra canción

Esa que sabes llevo meses dedicándote

Gritando a pleno pulmón cómo te atreves a volver

Con tus razones y motivos pa' intentarlo

Otra vez

------

De pronto me invade tu mirada en la estación

Mientras me alejaba, me arrancaba el corazón

------

Ya no sé si es amor

O estoy intentando curar el dolor

Recuperar el universo de dos

Una vez más lejos

------

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

------

Tú me pides amor

Pero yo ya no confío en tu calor

No te hizo falta y no tuviste valor

Nos dejaste lejos, oh

------

De pronto me invade tu mirada en la estación

Y me llueven recuerdos de cómo perdí tu amor

Y ya nunca volvió

Por más que quiera no siento el corazón

Si fue mi culpa, yo te pido perdón

Nos quedamos lejos