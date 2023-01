El mensaje de apoyo de Eva Soriano a Shakira: "Amiga, de la que te has librado"

La sesión #53 entre Shakira y Bizarrap sigue dando de que hablar. En ella, la cantante aprovechó para criticar con dureza a Piqué y a su nueva novia, Clara Chía.

Después de esta el futbolista comenzó a tener pequeños gestos curiosos. En un directo a través de Twitch, el empresario mostró un reloj Casio y anunció que habían llegado a un acuerdo de patrocinio con esta marca: "Nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Os lo digo en serio. Este reloj es para toda la vida, este reloj es de puta madre", dijo.

Además, en otro momento, se difundieron imágenes en las que se le veía llegar en un coche de la marca Twingo a un encuentro de la King's League.

Eva Soriano apoya a Shakira frente a Piqué

Eva Soriano ha querido mandarle un mensaje de apoyo a la colombiana y ha destacado estos gestos que ha tenido su ex. "¿Puedo hacer una empatía a Shakira?, ha comenzado diciendo durante la emisión de Cuerpos especiales.

"Amiga, de la que te has librado. Hombre, es que ese chico... Después de que te hagan esa canción, yo creo que es como 'ya está. Yo te he puesto los cuernos, tú has hecho una canción con la que has ganado 21 millones de dólares', pero está llevando las cosas...", ha explicado.

Y ha mandado un recadito al catalán: "Después de verlo llegando con el Twingo, con el Casio, con la canción puesta... normal que Shakira haya puesto una bruja en el balcón de su casa para que lo vea la suegra y vaya la gente a hacerle serenatas".

La canción de Shakira sobre su ruptura con Piqué y su nueva novia, Clara Chía, sigue dando mucho de que hablar.

Son muchos los mensajes de ánimo que está recibiendo la artista colombiana.