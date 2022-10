De Michael Jackson a Ed Sheeran: artistas que se ha demostrado que plagiaron canciones

Multitud de artistas han sido acusados de plagio a lo largo del tiempo, sin embargo, demostrar que una canción es una "copia substancial" de otra es una tarea difícil.

Casi todas las acusaciones se quedan en acuerdos privados con los que legalmente la autoría no cambia, sin embargo, algunos compositores deciden ir a juicio y el veredicto es el que dictamina los derechos de autor de la canción.

Tan solo se puede considerar plagio aquellos casos demostrados, es decir, aquellos en los que un juez ha dictaminado que era una copia o en aquellos que se ha cambiado la autoría tras la acusación de plagio.

Te presentamos los temas famosos que se ha demostrado que son plagiados.

Ray Parker Jr. - Ghostbusters

Esta canción emblemática de los años 80 creada para la banda sonora de Los cazafantasmas tiene una historia bastante controversial.

La primera opción para componer el tema de la película Los Cazafantasmas fue Huey Lewis & The News, sin embargo, la formación rechazó el encargo. En ese momento, Huey Lewis se encontraba componiendo un tema para la película Regreso al futuro y en principio se iba a utilizar I want a new drug.

Por su parte, el equipo de Los Cazafantasmas contactó con Ray Parker Jr. para que compusiera el tema principal de la película que en principio duraría solo 25 segundos, pero gustó tanto que decidieron ampliar el tema.

A pesar de que I want a new drug y Ghostbusters salieron prácticamente a la vez, Huey Lewis denunció a Ray Parker Jr. por plagio. Esta demanda acabó, como casi todas las acusaciones de plagio, en un acuerdo confidencial.

La historia parecería que hubiera acabado ahí, sin embargo, en 2001 Huey Lewis dijo en el programa VH1 que había recibido 5 millones de dólares por aquella demanda. Así, Ray Parker Jr. denunció a Lewis por romper la confidencialidad.

Aunque los derechos de autor de la canción no han cambiado debido al acuerdo que hicieron ambos artistas, el plagio fue probado en el juicio contra Huey Lewis por romper la cláusula de confidencialidad del acuerdo.

Michael Jackson - Wanna be Startin' Somethin'

En 2018 Quincy Jones, uno de los productores de Michael Jackson, aseguró en una entrevista en Vulture: "Odio hablar de esto públicamente, pero Michael robó un montón de cosas. Por ejemplo, una parte del tema State of independence de Donna Summer para su Billie Jean . Las notas musicales no mienten, amigo. Era tan maquiavélico como se pueda llegar a ser".

Especulaciones aparte, tan solo se ha podido demostrar un plagio claro al rey del pop.

Uno de los álbumes más vendidos de la historia es Thriller. Este contenía el tema Wanna be Startin' Somethin' donde Michael Jackson copió el beat de la canción Soul Makossa que Manu Dibango grabó en 1972.

Michael Jackson trató de mantener en secreto este plagio por lo que pagó una cuantiosa cantidad a Manu Dibango, y alcanzaron un acuerdo de confidencialidad que no transcendió, sin embargo Rihanna entró en la ecuación y se descubrió esta copia.

En 2010 Rihanna publicó Don´t stop the music. Para este tema, la artista pidió permiso para utilizar el beat de Wanna be startin' somethin' y, tras lanzar el tema, llegó la denuncia por plagio.

Para evitar problemas, Rihanna decidió comprar los derechos de Soul Makossa a Manu Dibango.

MC Hammer - U can't touch this

En 1990, el rapero MC Hammer publicó su sencillo más reconocido, U can't touch this.

En este tema usó un sample del tema de Rick James Super Freak, sin embargo, no pidió permiso por lo que tuvo que pasar por juicio.

Tras el juicio, los créditos terminaron por ser compartidos y a ellos se añadió Alonzo Miller, coautor de la letra de Super Freak.

Los gastos de este juicio y el pago de los derechos de autor, unido a una mala administración monetaria, hizo que MC Hammer entrara en bancarrota.

Oasis - Varios temas

A Noel Gallagher, compositor del extinto grupo de rock Oasis, le siguen las acusaciones de plagio allá donde va, es más algunos medios le apodaron "el rey del plagio".

El tema más famoso de la banda, Wonderwall, es supuestamente un plagio de un canción de 1968 llamada Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. Esto no se ha demostrado legalmente, sin embargo, hay varios temas de la banda inglesa que sí se ha demostrado que eran un plagio.

La melodía del tema Shakermaker de 1994 es idéntica a la canción de 1971 I'd Like to Teach the World to Sing (In Perfect Harmony) de The New Seekers que además fue usado como single de Coca Cola. Por ello un juez determinó que Oasis debía pagar 500.000 dólares australianos a sus autores en concepto de royalties.

En 1995, Oasis publicó el tema Hello y con él llegó otra demanda de plagio por parte del grupo Glitter que acusaron a Gallagher de copiar el tema de 1973 Hello, Hello, I'm Back Again. Un juez determinó que los compositores Gary Glitter y Mike Leander debían ser acreditados como coautores.

Similar al caso anterior, cuando Oasis lanzó Whatever, el compositor Neil Innes denunció por plagio a la banda inglesa por la copia de How Sweet to be an idiot. Para evitar ir a juicio, la agrupación incluyó a Innes en los créditos de la canción.

Radiohead - Creep

Radiohead acusó en 2018 a Lana del Rey de plagiar su famoso tema Creep en la canción Get Free, sin embargo, Radiohead no tiene todos los derechos de Creep puesto que es un plagio.

En 1993, The Hollies llevaron a juicio a Radiohead por copiar The air I breathe. Para evitar que el pleito se alargara, Radiohead admitió que se habían inspirado en la canción de The Hollies en el tema Creep y por ello incluyeron en los créditos a los compositores Albert Hammond y Mike Hazlewood como coautores del tema.

La cadena de plagio a partir de la original de The Hollies parece no tener fin y los fans también acusan a Sam Smith de plagiar The air I breathe y Creep en el tema Midnight Train, sin embargo, de momento no han acusado legalmente al cantante inglés.

Shakira y El Cata - Loca

El juicio sobre esta canción es bastante curioso puesto que aunque Shakira grabó el tema Loca en dos idiomas, tan solo fue acusada de plagio por la versión en Español.

En 2010, Shakira y Eduard Edwin Bello Pou (El Cata) publicaron Loca. En ese momento ambos artistas tenían autoría sobre la canción.

La denuncia del compositor dominicano Ramón Arias Vásquez no tardó en llegar. Este aseguró que era un plagio de la canción Loca con su tíguere, un tema que escribió en 1990.

En 2014 un juez dictó sentencia: "Encuentro que, ya que Bello (El Cata) copió a Arias, quienquiera que escribió la versión de Shakira también copió indirectamente a Arias".

La conclusión fue que Shakira y El Cata tendrían que pagar a Ramón Arias por haber copiado su tema, sin embargo, Shakira finalmente se libraría de esta acusación puesto que en 2018, El Cata ganaría un juicio en el que se quedaría con los derechos íntegros de la canción Loca.

Pharrell Williams y Robin Thicke - Blurred Lines

El litigio contra Blurred Lines es uno de los casos más destacados debido a que desde que se conoció la sentencia, las denuncias por plagio se multiplicaron.

En 2013, Pharrell Williams y Robin Thicke publicaron Blurred Lines que es, sin duda, el mayor éxito de ambos artistas.

Los herederos de Marvin Gaye no tardaron en denunciar por plagio a los artistas por su similitud con el tema de 1977 Got to give it up.

Tras 5 años de disputa legal, un juez federal de California consideró que Blurred lines era un plagio y condenó a Pharrell Williams y Robin Thicke a pagar 5 millones de dólares a los herederos de Gaye, además, del 50% de los royalties que generara la canción.

Mark Ronson y Bruno Mars - Uptown Funk

El éxito Global Uptwon Funk de Mark Ronson y Bruno Mars tiene varias demandas por plagio.

Algunas ya han sido desestimadas como la que acusaba a Mark Ronson y Bruno Mars de plagiar Young Girls, un tema de 1983 de la banda Collage. Sin embargo, The Gap Band logró ganar un juicio por el que la formación recibió créditos de composición en la canción después de citar similitudes entre Uptown Funk y su éxito de 1979 Oops Upside Your Head.

Ed Sheeran - Photograph

Ed Sheeran se enfrenta actualmente a un juicio por plagio por Thinking out loud y aunque el artista ya sabe lo que es ganar uno de estos litigios, también sabe lo que es perder y que su tema sea considerado un plagio.

En 2017, Ed Sheeran tuvo que pagar 20 millones de dólares a los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington por el plagio de la estructura del tema Amazing, compuesto para Matt Cardle, en la balada Photograph.

Tendremos que esperar para ver si Ed Sheeran se une a la lista con más de un éxito plagiado como la banda Oasis o si tan solo se queda con un plagio demostrable como la mayoría de artistas de esta lista.