Miley Cyrus actuará en los premios Grammy 2024

2023 fue, sin duda alguna, el año del resurgir de Miley Cyrus.

Tras publicar Plastic Hearts en 2020, la cantante dejó de hacer lanzar música durante varios años, para hacer su regreso por todo lo alto en 12 de enero de 2023 con Flowers, un hit que le dio la vuelta al mundo y se convirtió en la canción más escuchada del año en Spotify.

Se trataba de la primera píldora de Endless Summer Vacation, su séptimo álbum de estudio lleno de canciones de amor propio, baladas sentimentales y sencillos empoderantes y liberadores.

Todo este éxito se vio reflejado en seis nominaciones a los premios Grammy 2024 en las categorías más importantes: lo hace en las categorías más importantes de los galardones:

Canción del año - Flowers

- Mejor actuación solista pop - Flowers

- Grabación del año - Flowers

- Álbum del año - Endless Summer Vacation

- Mejor álbum pop vocal - Endless Summer Vacation

- Mejor actuación pop dúo / grupo por Thousand miles junto a Brandi Carlile.

A dos semanas de los premios más importantes de la música, se ha filtrado la noticia de que la artista actuará durante la gala, siendo la primera vez que se sube a un escenario en los últimos dos años, desde su gira de festivales Attention Tour.

El staff que se encarga de montar los escenarios para los galardones ha publicado el papel en el que se señala el montaje de un escenario único para la performance de Cyrus en los Grammy 2024. Se espera una confirmación inminente por parte de la Academia de la Grabación.

No a las giras, sí a las actuaciones en directo

Tras el lanzamiento de Endless Summer Vacation, los fans de la intérprete de Violet Chemistry esperaron ansiosos un anuncio de un tour que nunca llegó. Durante una entrevista con Vogue la artista aseguró que no habría gira de este disco, ya que no sabe si se volverá a sentir capacitada alguna vez en su vida para hacerlo.

"Me encanta actuar, especialmente para ellos (sus amigos), pero cantar frente a cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente. También es antinatural. Es muy aislado, porque si estás frente a 100.000 personas, estás solo", reveló la artista a la revista en referencia a su gira de Festivales, Attention Tour (2021-2022).

La ex Hannah Montana explicó que después del último concierto que dio en 2014, se dio cuenta de que no quería volver a hacerlo, al menos no de esa manera: "¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío?", se cuestionó la cantante.

Tras el revuelo que generaron sus declaraciones y la clara decepción de sus fieles seguidores, la artista lanzó un comunicado en sus redes sociales, aclarando sus palabras y expresando los motivos por los que no quería hacer conciertos. "Para que quede claro, me siento más conectada a mis fans ahora que nunca. Si yo gano, ellos ganan. Incluso si no les veo cara a cara todas las noches en un concierto, siento a mis fans muy dentro de mi corazón", ha comenzado declarando.

La artista aseguró que estaba buscando nuevas formas de conectar con ellos, y así lo hizo con su Backyard session en Disney + en la que interpretó su icónico The Climb, o las actuaciones privadas en directo de Flowers y Faithfully. Otra muestra de ello podría ser su actuación en los Grammy.

¡Estamos deseando volver a verla actuar en directo!