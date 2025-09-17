Miley Cyrus anuncia 'Something beautiful Deluxe', con dos nuevas canciones y colaboraciones
¡Sorpresa! Miley Cyrus quiere volver a poner banda sonora a este otoño con una nueva versión de su nuevo álbum, que contendrá las 13 canciones del disco y dos colaboraciones nuevas con los nombres Secrets y Lockdown.
El curso escolar también ha comenzado con Miley Cyrus, quien se encargó de cerrarlo con su álbum Beautiful Things. Y es que la estrella ha anunciado la versión Deluxe de su noveno álbum.
Como un gran regalo para sus fans, la intérprete de Flowers ha desvelado que este viernes, 19 de septiembre, estará disponible Beautiful Things Deluxe, una extensión de su disco con las 13 canciones originales, además de dos nuevos temas.
Tal y como ha compartido Cyrus a través de un misterioso teaser, su nuevo proyecto contará con dos temas inéditos: Secrets, una colaboración con Lindsey Buckinghan y Mick Freetwood, y Lockdown, tema junto a David Byrne.
Siguiendo con el sonido y la estética de Beautiful Things, Miley Cyrus ha compartido un fragmento de Secretsjunto a imágenes que la muestran recorriéndose cual diva las calles de una gran ciudad.
Tracklist Beautiful Things Deluxe
- 1. Prelude
- 2. Something Beautiful
- 3. End Of The World
- 4. More To Lose
- 5. Interlude 1
- 6. Easy Lover
- 7. Interlude 2
- 8. Golden Burning Sun
- 9. Walk Of Fame (ft. Brittany Howard)
- 10. Pretend You're Gone
- 11. Every Girl You've Ever Loved (ft. Naomi Campbell)
- 12. Reborn
- 13. Give Me Love
- 14. Secrets (ft. Lindsey Buckinghan y Mick Freetwood)
- 15. Lockdown (ft. David Byrne)