Miley Cyrus anuncia 'Something beautiful Deluxe', con dos nuevas canciones y colaboraciones

El curso escolar también ha comenzado con Miley Cyrus, quien se encargó de cerrarlo con su álbum Beautiful Things. Y es que la estrella ha anunciado la versión Deluxe de su noveno álbum.

Como un gran regalo para sus fans, la intérprete de Flowers ha desvelado que este viernes, 19 de septiembre, estará disponible Beautiful Things Deluxe, una extensión de su disco con las 13 canciones originales, además de dos nuevos temas.

Tal y como ha compartido Cyrus a través de un misterioso teaser, su nuevo proyecto contará con dos temas inéditos: Secrets, una colaboración con Lindsey Buckinghan y Mick Freetwood, y Lockdown, tema junto a David Byrne.

Siguiendo con el sonido y la estética de Beautiful Things, Miley Cyrus ha compartido un fragmento de Secretsjunto a imágenes que la muestran recorriéndose cual diva las calles de una gran ciudad.

Tracklist Beautiful Things Deluxe