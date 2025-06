Miley Cyrus desvela que ya tiene preparado un nuevo álbum y muestra el 'tracklist'

Tras 'Something beautiful'

Miley Cyrus ha publicado hace apenas una semana Something Beautiful, el noveno álbum de la carrera de la estadounidense, en el que aborda temáticas como la curación, la transformación y la búsqueda de sí misma.

Un disco de 12 canciones que, además, llega acompañado de un álbum visual que será presentado en el Festival de Cine de Tribeca y que resulta la mezcla perfecta entre lo conceptual y lo comercial.

Sin embargo, parece que la creatividad de la exchica Disney tiene una capacidad casi ilimitada, ya que durante su última entrevista en el podcast Every single album, la artista ha desvelado que tiene otro álbum totalmente preparado para su lanzamiento.

"Os puedo enseñar el tracklist de mi próximo álbum", ha explicado, dejando totalmente atónito al presentador. "Mira, de hecho tengo las 12 canciones y una lista de reproducción sobre cómo quiero que se sienta".

A la pregunta de por qué hace eso habitualmente, tener material preparado para su siguiente álbum cuando apenas acaba de estrenar su nuevo proyecto, la artista responde que porque se "tarda muchísimo. Todo el mundo se toma muchísimo tiempo y odio el marketing".

"Something Beautiful estaba hecho hace dos años y yo quería lanzarlo", ha explicado.

Además, también ha explicado con todo tipo de detalles cómo lleva a cabo su trabajo compositivo e, incluso, su idea de ceder la obra a Beyoncé. "Cuando Beyoncé estaba buscando... Por alguna razón me creo que soy el A&R de Beyoncé", ha ironizado en referencia al departamento dispuesto en las compañías discográficas para mejorar el desarrollo de los artistas, "cuando escribí Something Beautiful, estaba en plan: Haz esto, se que estás haciendo un álbum country, pero deberías hacer un álbum rock también".

"Le iba a dar Something Beautiful, pero al final como que me enamoré de él y entonces al final me lo quedé. Pero siempre estoy como que si puedo conseguir algo lo suficientemente rápido siempre estoy buscando quién está en un ciclo de álbum y le puedo enviar como 11 canciones de lujo y así eso se puede alejar de mí", ha confesado, mostrando su talento.