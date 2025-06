Miley Cyrus revela que tuvo prohibido cantar las canciones de Hannah Montana

La curación, la transformación y la búsqueda son los temas centrales de Something Beautiful, el noveno álbum de Miley Cyrus.

La cantante, que ganó su primer Grammy en 2024 gracias a Endless Summer Vacation, encuentra la mezcla perfecta entre lo conceptual y lo comercial en un disco que ahora promociona en Nueva York. La artista ha visitado en show de Jimmy Fallon, ha firmado discos a sus fans y ha hecho un par de presentaciones privadas donde ha mostrado su lado más sincero. De hecho, ha hablado con sus fans y ha revelado detalles de su etapa post Disney que no se sabían hasta ahora.

Muchos seguidores pensaron durante años que era Miley la que rechazaba de manera voluntaria a interpretar las canciones de su etapa como Hannah Montana, pero parece que la cosa iba más allá y había un impedimento por parte de la discográfica a la que pertenecen los derechos de las canciones. "Después de que me marchara de Disney no me dejaban cantar nada de la música de 'Hannah Montana'. No es que no quisiera, me refiero, cantar 'The Best of Both Worlds' entre 'We Can't Stop' y 'Wrecking BAll' no hubiera tenido mucho sentido. Pero estaba triste sabiendo que esas canciones tenían mi voz, mi cara y que no tenía permiso para cantarlas. Pero después de ser nombrada como leyenda Disney ya tengo permiso para cantar esas canciones en directo en el futuro, lo cual es bastante chulo", ha contado en el podcast The Ringer.

Así, los fans no descartan que Cyrus vuelva a sorprenderles interpretando alguna versión de los temas que tan felices han hecho a tantos adolescentes. La cantante, que grabó la serie durante seis años, se ha reconciliado de manera definitiva con el personaje del que intentó huir durante su etapa Bangerz, cuando la provocación formaba parte de su show.