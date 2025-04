Miley Cyrus lanzará este jueves su vídeo cantando 'End Of The World' hace un año en un evento privado en el Chateau Marmont

Miley Cyrus canta 'End Of The World' en un evento privado de David Letterman en el Chateau Marmont | Netflix

Los fans de Miley Cyrus no se pierden un detalle y, antes incluso de que la cantante lanzase la canción End of the word,single oficial de su disco Something Beautiful, muchos se dieron cuenta de que la canción ya había sonado en un evento privado organizado por David Letterman en marzo de 2024 en el famoso Chateau Marmont de California.

La cantante dio un concierto ante un grupo reducido de gente que ahora tiene intención de sacar a la luz y compartirlo con todos los smilers. "Para agradecerles todo el cariño que le han demostrado a este disco publicaré la presentación completa el jueves [17 de abril] y así celebrar las últimas semanas. Gracias DL [David Letterman] por permitirme compartir este dulce momento secreto", dice en sus redes la cantante, que ha dejado de hablar en tercera persona a raíz de este éxito.

La grabación forma parte del programa de Letterman My Next Guest Needs No Introduction, que se estrenó en junio de 2024 y en el que Cyrus también cantó su éxito Flowers.

End of the World es el primer sencillo oficial del álbum Something Beautiful de Miley Cyrus, que sale el próximo 30 de mayo. La cantante presenta una canción con sonido del pop de los 80 y con una letra con cierta ironía, al puro estilo de la cantante.