Miley Cyrus pide a sus fans que se vacunen contra el coronavirus en el videoclip de 'Angels Like Me'

La cantante norteamericana Miley Cyrus pide a la población que sea responsable y se vacune frente al coronavirus . Lo hace en su nuevo videoclip de Angels Like You , un trabajo grabado durante su actuación previa en la Super Bowl . Fue el primer concierto que dio la artista ante sanitarios vacunados.

Miley Cyrus en su videoclip Angels Like You / Miley Cyrus / YouTube

Miley Cyrus está de estreno. La cantante norteamericana presenta su nuevo videoclip Angels Like You, un trabajo muy especial en el que pide a sus seguidores que se vacunen contra el coronavirus para frenar la pandemia.

Lo hace aprovechando las imágenes que se grabaron durante un concierto que la artista dio a principios de año. Durante la actuación previa a la Super Bowl, Miley Cyrus cantó ante cientos de sanitarios vacunados que asistieron como público a la que fue su vuelta a los escenarios tras un año sin actuar. Fue un regalo para la artista y para los profesionales, que durante estos meses no han cesado en su lucha contra el coronavirus.

Ahora, Miley ha querido utilizar ese concierto para concienciar a la población de que se vacune. Lo hace con una carta al final del videoclip, en donde pide expresamente responsabilidad a sus seguidores.

"El 7 de febrero del 2021, casi un año después de que se cerrara el mundo por culpa del coronavirus, fue grabado este vídeo durante el primer concierto de gran tamaño celebrado desde que pandemia comenzó a cambiar nuestras vidas", comienza diciendo la carta.

Carta de Miley Cyrus reivindicando la vacunación por coronavirus de su videoclip Angels Like Me / Miley Cyrus / YouTube

"La audiencia que asistió eran profesionales sanitarios completamente vacunados que han luchado sin miedo e intensamente contra la Covid-19. Todos esperamos el poder estar juntos de nuevo y esto puede pasar si las vacunas son más accesibles", continúa.

"Cada uno de los norteamericanos podemos parar la pandemia vacunándonos. Juntos podemos hacer que la música en directo vuelva a suceder. Siempre vuestra, Miley", finaliza.

Angels Like You, dirigido y escrito por Miley Cyrus

Angels Like You pertenece al disco Plastic Hearts. Su último álbum de éxito que fue estrenado el pasado año en plena pandemia y que se ha convertido en uno de los más importantes de la artista.

El tema fue escrito por la cantante junto con Ryan Tedder y ahora ha sido lanzado como single en este videoclip tan reivindicativo contando en la dirección con Alana O’Herlehy y la propia Miley. ¡Bravo por ella!

Letra de Angels like you, de Miley Cyrus

Mmm, mmm, mmm

Flowers in hand, waiting for me

Every word in poetry

Won't call me by name, only "baby"

The more that you give, the less that I need

Everyone says I look happy

When it feels right

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me

I'm everything they said I would be

La, la, la

I'm everything they said I would be

I'll put you down slow, love you goodbye

Before you let go, just one more time

Take off your clothes, pretend that it's fine

A little more hurt won't kill you

Tonight, mama says, you don't look happy

Close your eyes

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me

I'm everything they said I would be

I know that you're wrong for me

Gonna wish we never met on the day I leave

I brought you down to your knees

'Cause they say that misery loves company

It's not your fault I ruin everything (everything)

And it's not your fault I can't be what you need

Baby, angels like you can't fly down hell with me, oh!

Angels like you can't fly down hell with me

