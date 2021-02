Dua Lipa, C. Tangana, The Weeknd, Miley Cyrus, Camilo... ¡Las mejores canciones están en la Lista de Éxitos de Europa FM!

Las mejores canciones del 2000 hasta hoy te acompañan cada día en Europa FM ¡y puedes disfrutarlas también en nuestra Lista de Éxitos! The Weeknd , Dua Lipa , Maluma , C. Tangana , Miley Cyrus , Alfred o Ed Sheeran , se dan cita con las mejores novedades internacionales de artistas como Olivia Rodrigo , Purple Disco Machine, Dance Monkey o Ava Max . ¿A qué esperas para darle al play?

¡Seguimos sumando éxitos a nuestra lista este 2021! De los temazos que han marcado los mejores momentos de los últimos años, a las novedades que triunfan en las listas nacionales e internacionales. ¡Disfruta de las mejores canciones en Europa FM!

The Weeknd, Dua Lipa, Maluma, Lady Gaga o Ed Sheeran, son ya habituales de nuestra lista de éxitos, que esta semana incorpora además hitazos como 'Tú Me Dejaste De Querer' de C. Tangana junto a Niño de Elche y La Hungara; pero también 'Los Espabilados' de Alfred García, reforzando así la apuesta por nuestros grupos y artistas, en una playlist imprescindible en la que ya encontramos la música de Pablo Alborán o Nil Moliner.

Pero la Lista de Europa FM, también incorpora esta semana algunas de las novedades internacionales que más están petando en las listas de medio mundo, como 'Lemon Tree' de Alle Farben y Fools Garden, 'Hypnotized' de Purple Disco Machine junto Sophie y the Giants; 'drivers license' la mano de Olivia Rodrigo; o 'My Head & My Heart', de Ava Max.

Pero también hay cabida en nuestra lista para grandes colaboraciones como 'Desde cero', de Beret y Melendi; David Otero 'Una foto en blanco y negro' o 'Despertar' con Estopa y a Amaral.

Una de las tendencias musicales claras de los últimos meses, es la música disco de los 70 y lo 80. Lo hemos podido comprobar con el exitazo de After Hours de The Weeknd, con temazos como 'Blinding Lights' o 'In Your Eyes'.

Por esta misma línea han ido Dua Lipa y Miley Cyrus con 'Physical' o su tema conjunto 'Prisioner'.

¡Tampoco puede faltar la música latina! Con hitazos como 'Hawái' de Maluma, que te traemos en su versión más internacional junto a The Weeknd, Ozuna con su temazo 'Del Mar', o Camilo.

Estas canciones y más, en la playlist de Europa FM:

