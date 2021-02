Miley Cyrus calma sus nervios haciendo twerking en bragas antes de la Super Bowl

Si hay alguien que consiguió quitar el protagonismo a The Weeknd durante la noche de la Super Bowl, esa fue Miley Cyrus. Su pre-show retransmitido a través de TikTok la hizo una de las estrellas inconfundibles de la velada.

Su actuación, de más de una hora y media, hizo vibrar a todos los millones de espectadores del show deportivo más importante de los Estados Unidos al reversionar muchos de los clásicos más famosos del rock. Además de interpretar la mayoría de su grandes éxitos, desde canciones de su último álbum, como 'Plastic Hearts' o 'Prisioner'; hasta temas de Hannah Montana como 'The climb'.

👉Miley Cyrus hace sombra a The Weeknd con su pre show en la Super Bowl: ¿Se merecía la actuación principal?

Además, Miley tuvo el privilegio de poder contar sobre el escenario con estrellas del rock del calibre de Billy Idol o Joan Jett con los que tocó éxitos como 'Bad Reputation', 'I Hate Myself For Loving You' o ‘White Wedding'.

Tal fue el éxito de su show personal que muchas personas comenzaron a preguntarse si verdaderamente la dirección de la NFL tendría que haberla elegido a ella como la protagonista del show musical de intermedio en vez de a The Weeknd.

Un tema que también fue muy debatido en las redes sociales después de que muchos expresaran que la actuación de The Weekndse había quedado un poco 'descafeinada' tras toda la expectación que había conseguido acaparar en los días previos.

👉 The Weeknd recrea Las Vegas en un espectáculo sin precedentes en la Super Bowl, con Miley Cyrus como 'telonera' de lujo

👉 De Jennifer Lopez y Shakira a Beyonce o Michael Jackson, ¡repasamos las mejores actuaciones de la Super Bowl de los últimos años!

Sea como fuere, Miley Cyrus no ha dejado de ser el foco de atención desde entonces y sigue dando que hablar días después de su actuación en la Super Bowl.

Especialmente por el contenido que está subiendo a sus redes sociales, donde la estrella sigue compartiendo momentos únicos de su show que están dejando encantados a sus seguidores y fanáticos.

Y si hay uno de ellos que ha triunfado especialmente, ha sido un vídeo en el que la cantante intenta relajarse y quitarse los nervios de encima momentos antes de subir al escenario de la Super Bowl.

👉 Timothée Chalamet como hijo de 'Eduardo Manostijeras', Cardi B en 'el mundo de Wayne', Marvel o Travolta: Los mejores anuncios de la Super Bowl

Miley, aún sin terminar de vestir y en ropa interior, comienza a hacer twerking de forma descontrola a uno de sus compañeros de producción.

Algo que por supuesto ha encantado a su público que disfruta de estos momentos de la artista desde que comenzó a realizar este tipo de bailes en los polémicos premios MTV Awards de 2013 y que ya forman parte de su personalidad y su firma.