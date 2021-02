Miley Cyrus hace sombra a The Weeknd con su pre show en la Super Bowl: ¿Se merecía la actuación principal?

The Weeknd ha sido el artista escogido este año por la NFL para el espectáculo musical del medio tiempo de la Super Bowl. Una actuación de 15 minutos en el que el artista ha recreado la ciudad oscura e inquietante que lo ha acompañado durante toda la propuesta audiovisual de After Hours.

Pero Miley Cyrus ha sido otra de las grandes protagonistas de la Super Bowl LV gracias a su pre show, que ha sido retransmitido a través de TikTok.

Lejos de condensar en un cuarto de hora todo el potencial, como ocurre en el descanso, Miley ha demostrado durante hora y media por qué es una de las artistas más importantes de la industria musical.

REVERSIONANDO CLÁSICOS DEL ROCK

Desde hace meses, Miley Cyrus nos está demostrando que sabe adaptar a la perfección clásicos de lo más arriesgados. Empezó su show con una cover de 'Hey Mickey' de Toni Basil, pero también rescató sus versiones de 'Head Like A Hole' de Nine Inch Nails, 'Heart Of Glass' de Blondie, 'Rebel Girl' de Bikini Kill o su ya emblemática cover de 'Jolene', de Dolly Parton.

Pero también contó con algunos de los artistas a los que versiona. La estadounidense subió al escenario a Billy Idol, para interpretar con él 'White Wedding'; o a Joan Jett, con quién cantó 'Bad Reputation' o 'I Hate Myself For Loving You'.

REPASO POR SU TRAYECTORIA

Pero además de versionar clásicos del rock estadounidense, Miley no olvidó sus grandes éxitos. Más allá de los temas incluidos en su último álbum como 'Plastic Hearts', 'Midnight Sky' o 'Prisioner' (sin Dua Lipa); la artista dejó para el final los grandes hits de Bangerz, su disco más polémico, o The Time of Our Lives.

De esta manera el pre show de la Super Bowl finalizaba con 'We Can't Stop', 'Party in the U.S.A.', 'Wrecking Ball' y una gran sorpresa final: 'The climb', de Hannah Montana, haciendo un repaso inverso a su carrera musical.

LOS DETALLES DE SU ESTILISMO

Miley Cyrus apostó por Gucci para sus estilismos en el pre show de la Super Bowl. Antes del concierto se dejó ver con unos shorts de la firma en colaboración con Doraemon por su 50 aniversario.

Ya sobre el escenario, Miley apareció con un un look negro y morado creado para la ocasión con las letras FTW (For The Win); y más tarde hacía un guiño a los jugadores de fútbol americano con una camiseta de lentejuelas con grandes hombreras a juego con unos pantalones blancos, conjunto también creado exclusivamente para la actuación.

¿MEJOR QUE THE WEEKND?

Tras el concierto de Miley Cyrus en el pre show, muchos son los que consideran que la artista fue la gran protagonista del evento, a pesar de que The Weeknd fuese el encargado del show principal.

Uno de los grandes motivos es que Miley Cyrus sí que contó en su actuación con invitados icónicos como son Billy Idol o Joan Jett; mientras que The Weeknd decidió prescindir de invitados en su espectáculo teniendo colaboraciones con artistas tan importantes como Ariana Grande, Maluma, Daft Punk o Rosalía.

