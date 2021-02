"Le mandé un WhatsApp a Rosalía para la Super Bowl y no sabes la que me montó Bella Hadid": Joaquín Reyes es The Weeknd

¡La persona que mejor se atrezza para venir al parquecito de yu! Recibimos a Joaquín Reyes, que esta semana se transforma en el cantante The Weeknd para hacer su primera entrevista después del espectáculo del intermedio de la Super Bowl. ¿Por qué finalmente no apareció Rosalía en el escenario después de todos los rumores que se dijeron sobre su posible colaboración?

Vestido con chaqueta de lentejuelas roja y pantalón negro, The Weeknd apareció en el intermedio de la Super Bowl en un flamante coche recreando la ciudad de Las Vegas. Escoltado por un coro de ángeles, el cantante hizo un viaje de apenas cuarto de hora por sus grandes éxitos, con mención especial a After Hours.

"El algoritmo siempre me coloca muy bien, es una cosa fantástica", dice The Weeknd, que ha sido uno de los artistas más escuchados del 2020. "La Super Bowl es como nuestro último anuncio antes de las Campanadas", reconoce el artista, que ha abierto el debate sobre su show en el intermedio: ¿fue plano o estuvo a la altura? Victoria Martín tiene alguna crítica que hacer...

"Hombre es que comparado con el pole dance de Jennifer Lopez el año pasado..", dice la humorista. "Tiene gracia que critiques aquí en España, que vuestros Goya...". "Para montar la que monté fui personalmente al Leroy Merlin a comprar los lead, las bombillas...".

El cantante se gastó 7 millones de dólares de su propio bolsillo para llevar a cabo el espectáculo, que no ha dejado indiferente a nadie, ya sea a favor o en contra... ¿Y de los rumores de la participación de Rosalía que nos puede decir? "Le dije a mi novia, Bella Hadid, que estaba pensando invitar a Rosalía, y me dijo 'lo que tú quieras'. Le mandé un WhatsApp y no sabes la que me montó Bella", asegura el artista, que no supo ver venir ese ataque de celos...

¿Y de las máscaras que llevaba el cuerpo de baile, qué nos puede contar? "Me las hizo un taller fallero", asegura. "También me agobié en los pasillos dorados, me perdí un poco, como en un parking", asegura.

"La chaqueta roja muchísimos brillantes, 250 horas tardaron, cuatro modistas en turnos de cama caliente", revela el artista, que pagó de su bolsillo todo este despliegue.

