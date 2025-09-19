Miss Caffeina anuncia diez conciertos en salas: cómo comprar entradas, fechas, ciudades y precios

Miss Caffeina anuncia su esperado regreso a las salas de música con Buenasuerte Tour, una gira en la que presentarán las canciones de su nuevo álbum, que verá la luz el próximo 17 de octubre. "Diez únicas fechas. Y esta no va a ser una gira más. Estamos preparando un tour teatral. Visuales, danza, las nuevas canciones, las canciones que no pueden faltar...", escribe el grupo.

Los diez conciertos de Miss Caffeina

De la mano de Atresmedia Publicidad, la gira celebrará diez concierto a partir de enero de 2026 y culminará en Madrid el 25 de junio de 2026 en un cierre en el ciclo Alma Occident. Entre medias, los integrantes de la banda pasarán por Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla o Alicante, entre otras ciudades.

09/01/2026 – Razzmatazz (Empremtes) - Barcelona

24/01/2026 – Repvblicca - Valencia

30/01/2026 – Mamba! - Murcia

31/01/2026 – París 15 - Málaga

13/02/2026 – Sala Lava - Valladolid

14/02/2026 – Escenario Santander - Santander

14/03/2026 – Inn Club - A Coruña

21/03/2026 – Pandora - Sevilla

27/03/2026 – Baltimore Live (Marmarela) - Alicante

25/06/2026 – Alma Occident - Madrid

Cómo comprar entradas y precios

Las entradas para todos los conciertos anunciados de la gira de Miss Caffeina ya están a la venta a través de este enlace.

En cuanto al precio, a juzgar por el coste de las entradas para Barcelona, cuestan 25,00 € más 2,5 € de gastos.

Así serán los conciertos de la gira 'Buenasuerte Tour'

Tras cuatro intensos años de gira ininterrumpida, Miss Caffeina se tomó un descanso antes de regresar este verano a los festivales. Con Buenasuerte Tour, la banda presenta un formato más teatral y cercano, donde la conexión con el público es la gran protagonista. Será además la primera oportunidad de escuchar en vivo los temas de su nuevo álbum, entre ellos los ya conocidos Debería estar brillando, Argumento de mierda y Que seas feliz, sin olvidar grandes himnos como Mira cómo vuelo, Merlí o Reina.

En esta ocasión el espectáculo que prepara la banda integrará danza, visuales y una narrativa en torno a las fases del duelo, proponiendo un viaje emocional que entrelaza los nuevos temas con los clásicos de la banda. Habrá que esperar hasta el 17 de octubre para descubrir el disco Buenasuerte al completo. Sin embargo, se sabe que cada canción ha sido planteada como una escena de película, con su propia evolución, contando la historia de forma sonora, visual y emocional, guiada por el mood personal que vivieron en cada momento de la composición.