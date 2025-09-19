Loquillo casi se muere después de un concierto: "Estaba a 146 pulsaciones"

Loquillo está en uno de los momentos más importantes de su carrera. El artista barcelonés, que lleva en activo desde 1980, estrena el 26 de septiembre un álbum muy especial: Corazones legendarios, donde recupera canciones icónicas de su discografía para reinterpretarlas a dúo con compañeros como Leiva, Raphael, Bunbury o Iván Ferreiro.

El disco llevará al cantante de 64 años a celebrar una gira conciertos por España, donde intentará no tener accidentes como el que sufrió después de un espectáculo. "Soy muy feliz en el teatro, aunque no tengo claro si habrá una próxima vez, porque en la última casi pierdo la vida", cuenta Loquillo en respuesta a una pregunta de Coque Malla en El Mundo.

Con la sinceridad por bandera, el artista asegura que siente una "intensidad emocional brutal" cuando se sube a un escenario, ya que su forma de trabajar consiste en meterse en la piel del personaje que protagoniza cada canción. Este ejercicio de "introspección absoluto" le llevó a vivir uno de los episodios más dramáticos de su vida.

"Tenía una arritmia severa, fibrilación auricular. Lo anterior a un ataque al corazón y a un ictus"

"El año pasado me metí tan dentro del personaje que un día me desmayé después de un concierto en las Cuevas de Níjar. Vi la luz blanca", asegura. "Tuve la suerte de caer en un lateral de la cama. Si me caigo al suelo, estoy frito. Me llevaron de urgencia al hospital, estaba a 146 pulsaciones, cuando lo normal es 67. Tenía una arritmia severa, fibrilación auricular. Lo anterior a un ataque al corazón y a un ictus".

A pesar del incidente, Loquillo consiguió subirse de nuevo a los escenarios en cinco días. "¿Qué me había llevado a ese punto? La intensidad, la pasión, el ejercicio del arte tan impulsivo en el que me metí. Es la experiencia más bestia que he tenido en mi vida. Eso me ha ayudado muchísimo a crecer y a tomarme este disco con ganas de disfrutar", cuenta.

El secreto para "no estar de moda y seguir teniendo éxito"

En la entrevista de El Mundo, Dani Martín también le hace una pregunta a Loquillo: "¿Cuál es la fórmula para no estar de moda y seguir teniendo éxito?".

El catalán responde: "Ser un clásico. Seguir tu propio camino y no el que dicen los demás. No odiar a nadie que no se lo tenga merecido. Las compañías discográficas no son los malos, simplemente están acostumbradas a pensar que son los malos. Yo jamás he tenido problemas con una compañía, pero sí con alguno de sus dirigentes, por chorizos y por robar a los artistas. [...] Tienes que defender lo que eres y defender tu legado por encima de todo. Y, evidentemente, tener claro que el éxito y el fracaso son siempre efímeros".