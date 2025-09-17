Nominados a los Latin Grammy 2025, en directo: listado completo por categoría

Juan Luis Guerra arrasó en 2024

En la última edición de los Latin Grammy, el dominicano Juan Luis Guerra dio la sorpresa al llevarse un total de cuatro galardones: Mejor álbum del año, Mejor grabación de álbum merengue y/o bachata, Mejor grabación del año y Mejor canción tropical.

Karol G y Bad Bunny eran los grandes favoritos en 2024, pero finalmente ambos artistas consiguieron un premio cada uno.