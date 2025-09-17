Nominados a los Latin Grammy 2025, en directo: listado completo por categoría
Sigue en directo el anuncio de los nominados a los Latin Grammy 2025, que se celebrará el próximo 13 de noviembre.
Premios Billboard de la Música Latina 2025: lista completa de nominaciones
Juan Luis Guerra arrasó en 2024
En la última edición de los Latin Grammy, el dominicano Juan Luis Guerra dio la sorpresa al llevarse un total de cuatro galardones: Mejor álbum del año, Mejor grabación de álbum merengue y/o bachata, Mejor grabación del año y Mejor canción tropical.
Karol G y Bad Bunny eran los grandes favoritos en 2024, pero finalmente ambos artistas consiguieron un premio cada uno.
¿Quiénes son los posibles nominados de los Latin Grammy 2025?
Son muchos los nombres que se barajan entre los grandes nominados de los Latin Grammy 2025. Si echamos un vistazo a los nominados en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, podríamos hacernos una idea de los nombres que podrían reinar en las listas de los Latin Grammy:
Shakira compite en Gira del Año con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y Karol G cuenta con varias menciones por su éxito Si Antes Te Hubiera Conocido. Además, Fuerza Regina y Rauw Alejandro se alzan con numerosas nominaciones.
Recordamos la fecha y el lugar de los Latin Grammy 2025
Las Vegas volverá a acoger la gala de los Latin Grammy el 13 de noviembre, donde se reunirán creadores de la música de todo el mundo. ¿Qué artistas españoles estarán nominados este 2025?
¡Llegan las nominaciones a los Latin Grammy 2025!
A partir de las 15:00 horas conoceremos a esos artistas que optarán a uno de los premios más importantes de la música latina, los Latin Grammy. ¡Entérate de todo con Europa FM!