Måneskin vuelve a los MTV VMAS tras la censura de su actuación en 2022: ¿qué pasó en la gala?

Tras hacerse con el micrófono de cristal del Festival de Eurovisión 2021, la banda italiana Måneskin se convirtió en un fenómeno mundial que conquistó los mercados musicales de Europa, e incluso de Estados Unidos, y fue firme candidato de numerosos reconocimientos internacionales.

Por eso, el 29 de agosto de 2022, el grupo italiano de rock glam apareció en el Prudential Center de Nueva Jersey, donde se celebraba la gala de entrega de los MTV Video Music Awards, como espléndido aspirante en tres categorías: Mejor Artista Nuevo, Mejor Grupo y Mejor Vídeo Alternativo. Finalmente, Måneskin recogió su premio en esta última nominación por el vídeo de su canción I Wanna Be Your Slave.

Un pezón censurado

El paso de la banda romana por los MTV, además de escribir una nueva página de la historia de la música italiana con su galardón al Mejor Vídeo Alternativo, fue noticia por la censura a la que se sometió su actuación cuando interpretaron Supermodel sobre el escenario.

La culpa la tuvo el estilismo elegido por su bajista Victoria De Angelis —firmado por Gucci, igual que el del resto de la banda—: un short negro y un body asimétrico que dejaba un pecho al descubierto. De Angelis tapó el pezón que quedaba a la vista con una pezonera plateada en forma de corazón —recurso estilístico al que recurre con frecuencia, como podemos ver en Instagram—, pero el problema vino del otro lado, cuando el top cayó y dejó el otro pecho al aire.

La dirección de la MTV tomó entonces la decisión de no mostrar imágenes de ese pecho al aire, alternando planos de la actuación en las que ella no aparecía con tomas del patio de butacas donde había demasiadas sillas vacías. El directo de Måneskin quedó verdaderamente deslucido.

De la misma manera, las fotografías que se tomaron durante la actuación y que fueron subidas a redes sociales también se editaron y se borró —de aquella manera— el pezón de la bajista.

Seguidores de la banda y espectadores de la gala no dudaron en criticar esta decisión pues, desde que salieron al escenario, Damiano David, el líder del grupo, exhibió su torso desnudo y, al darse la vuelta, también mostró su trasero, que dejaba al aire sus pantalones.

“Culo sí, pezón no. Durante la actuación de la banda italiana en la gala de premios de MTV, los espectadores pudieron ver el desnudo trasero de Damiano David pero no el delantero de Victoria de Angelis”, fue el comentario más extendido en redes sociales.

“Es una estupidez que hoy en día haya tanta diferencia entre cómo se considera el cuerpo de un hombre y el de una mujer. ¿Por qué, mientras los pezones masculinos son perfectamente normales, los pezones femeninos se consideran escandalosos?", fue la protesta de la propia protagonista, Victoria, asombrada por el revuelo que se había formado, y que también reivindicó en redes sociales.

Maneskin vuelve a los MTV

Este 12 de septiembre, los cuatro componentes volverán a subirse al escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, para presentar su último single Cariño. Además, el grupo está nominado a Mejor Videoclip de Rock por el de su canción The Loneliest.

En esa categoría, Måneskin compiten con Foo Fighters, por The Teacher; Red Hot Chili Peppers, por Tippa My Tongue; Linkin Park por Lost; Metallica por Lux Aeterna; y Muse por You Make Me Feel Like It's Halloween.