Mónica Naranjo cancela un concierto en México "debido a circunstancias de fuerza mayor"

El equipo de comunicación de Mónica Naranjo ha compartido un comunicado en redes sociales para informar sobre la cancelación de un concierto de la gira Greatest Hits Tour.

Se trata del espectáculo que tenía agendado en Ciudad de México el 22 de enero de 2026, el cual no podrá llevarse a cabo "debido a circunstancias de fuerza mayor totalmente ajenas a la voluntad de todas las partes involucradas".

"La artista Mónica Naranjo, el Auditorio Nacional de Ciudad de México y SG Producciones lamentamos informar que el concierto ha sido cancelado", añade el comunicado. "A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por todos los involucrados para llevar a cabo este evento, no ha sido posible continuar con su realización por motivos que se encuentran fuera de nuestro control".

Qué pasa con las entradas

Sin desvelar el motivo exacto de la cancelación, el equipo de Mónica Naranjo sí desvela que "la devolución del importe de las entradas se efectuará mediante el mismo método utilizado en el momento de la compra".

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar al público. Mónica Naranjo espera poder reencontrarse con su público y seguidores muy pronto. Les agradecemos su comprensión", zanja el texto.

'Greatest Hits Tour'

La cantante está celebrando sus 30 años en la música con la gira Greatest Hits Tour, con la que ya se ha encontrado con más de 50.000 fans por América. De hecho, el 23 de enero de 2025 ya actuó en el Auditorio Nacional de Ciudad de México con todas las entradas vendidas, según la página web de Mónica Naranjo.

Entre octubre y diciembre de 2025 actuará en España para mostrar su espectáculo a ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Murcia o Málaga.